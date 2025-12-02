Рейтинг@Mail.ru
Центр протезирования для ветеранов СВО появится в Тульской области - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
11:20 02.12.2025 (обновлено: 11:21 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/protezirovanie-2059143131.html
Центр протезирования для ветеранов СВО появится в Тульской области
Центр протезирования для ветеранов СВО появится в Тульской области - РИА Новости, 02.12.2025
Центр протезирования для ветеранов СВО появится в Тульской области
Трехстороннее соглашение о создании в Тульской области реабилитационного центра высокотехнологичного протезирования для ветеранов СВО было подписано 1 декабря в РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:20:00+03:00
2025-12-02T11:21:00+03:00
тульская область
тульская область
россия
владимир путин
совет федерации рф
ростех
дмитрий миляев
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059142606_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_37f665694e09bdc7e473867b1a92a3c1.jpg
https://ria.ru/20251127/milyaev-2058185905.html
https://ria.ru/20251128/milyaev-2058515365.html
тульская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059142606_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_06deb89d6b95bc5c1aafb1c4c72e8b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, россия, владимир путин, совет федерации рф, ростех, дмитрий миляев, москва
Тульская область, Тульская область, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Ростех, Дмитрий Миляев, Москва
Центр протезирования для ветеранов СВО появится в Тульской области

В Тульской области создадут центр протезирования для ветеранов СВО

© Фото : Правительство Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев, исполнительный директор Государственного фонда "Защитники Отечества" Юрий Хабров и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Максим Выборных во время подписания трехстороннего соглашения
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, исполнительный директор Государственного фонда Защитники Отечества Юрий Хабров и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Максим Выборных во время подписания трехстороннего соглашения - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, исполнительный директор Государственного фонда "Защитники Отечества" Юрий Хабров и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Максим Выборных во время подписания трехстороннего соглашения
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трехстороннее соглашение о создании в Тульской области реабилитационного центра высокотехнологичного протезирования для ветеранов СВО было подписано 1 декабря в Москве в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подписи под документом поставили губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, исполнительный директор государственного фонда "Защитники Отечества" Юрий Хабров и заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Максим Выборных.
Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению Физическая культура и спорт Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Миляев провел заседание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту
27 ноября, 19:47
Документ предусматривает, что пациенты, в том числе ветераны СВО, смогут получить доступ к высокотехнологичному протезированию максимально близко к месту проживания. Современная инфраструктура с эталонной моделью комплексной реабилитации позволит бойцам восстановить подвижность после тяжелых ранений и вернуться к активной жизни. Эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.
В региональных центрах пациенты будут получать высокофункциональные протезы, обучаться их использованию, а также при поддержке опытных специалистов осваивать навыки движения с помощью современных тренажеров. Особое внимание будет уделено занятиям физкультурой: участники спецоперации смогут проходить реабилитацию через спорт. Инициатором программы выступил фонд "Защитники Отечества".
Миляев подчеркнул, что поддержка участников спецоперации и членов их семей — абсолютный приоритет правительства Тульской области. В регионе работает филиал фонда "Защитники Отечества", проект "Герой 71" и одноименный центр, который позволяет бойцам и ветеранам СВО заранее решить, чем они хотят заниматься по возвращению домой. Кроме того, в Тульской области развивается адаптивный спорт, строятся инклюзивные спортплощадки. Обеспечивается бесплатная доставка участников СВО с инвалидностью до спортобъектов на социальном такси. Организуется индивидуальное медицинское сопровождение.
"Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписали сегодня с госкорпорацией "Ростех" и фондом "Защитники Отечества", - очень важный шаг вперед. Мы включаемся в исполнение еще одного поручения президента России Владимира Путина по созданию высокотехнологичных центров протезирования. Речь идет о комплексном подходе к изготовлению протезов и услугам по дальнейшей реабилитации. Применение такой технологии позволит сделать жизнь бойцов комфортнее и откроет новые возможности для занятия адаптивной физической культурой и спортом", – отметил губернатор.
Тульский центр станет межрегиональным, обратиться за его услугами смогут в том числе участники СВО из соседних регионов.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Миляев встретился с династией Балашовых, вырастившей более 100 родных детей
28 ноября, 21:24
 
Тульская областьТульская областьРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФРостехДмитрий МиляевМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала