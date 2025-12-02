Центр протезирования для ветеранов СВО появится в Тульской области

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трехстороннее соглашение о создании в Тульской области реабилитационного центра высокотехнологичного протезирования для ветеранов СВО было подписано 1 декабря в Москве в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подписи под документом поставили губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, исполнительный директор государственного фонда "Защитники Отечества" Юрий Хабров и заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Максим Выборных.

Документ предусматривает, что пациенты, в том числе ветераны СВО, смогут получить доступ к высокотехнологичному протезированию максимально близко к месту проживания. Современная инфраструктура с эталонной моделью комплексной реабилитации позволит бойцам восстановить подвижность после тяжелых ранений и вернуться к активной жизни. Эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

В региональных центрах пациенты будут получать высокофункциональные протезы, обучаться их использованию, а также при поддержке опытных специалистов осваивать навыки движения с помощью современных тренажеров. Особое внимание будет уделено занятиям физкультурой: участники спецоперации смогут проходить реабилитацию через спорт. Инициатором программы выступил фонд "Защитники Отечества".

Миляев подчеркнул, что поддержка участников спецоперации и членов их семей — абсолютный приоритет правительства Тульской области. В регионе работает филиал фонда "Защитники Отечества", проект "Герой 71" и одноименный центр, который позволяет бойцам и ветеранам СВО заранее решить, чем они хотят заниматься по возвращению домой. Кроме того, в Тульской области развивается адаптивный спорт, строятся инклюзивные спортплощадки. Обеспечивается бесплатная доставка участников СВО с инвалидностью до спортобъектов на социальном такси. Организуется индивидуальное медицинское сопровождение.

"Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписали сегодня с госкорпорацией "Ростех" и фондом "Защитники Отечества", - очень важный шаг вперед. Мы включаемся в исполнение еще одного поручения президента России Владимира Путина по созданию высокотехнологичных центров протезирования. Речь идет о комплексном подходе к изготовлению протезов и услугам по дальнейшей реабилитации. Применение такой технологии позволит сделать жизнь бойцов комфортнее и откроет новые возможности для занятия адаптивной физической культурой и спортом", – отметил губернатор.