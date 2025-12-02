Рейтинг@Mail.ru
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:57 02.12.2025
Путин рассказал о совместных проектах с Индией и Китаем
У России имеется множество совместных проектов с Индией и Китаем в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. У России имеется множество совместных проектов с Индией и Китаем в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"На это (сотрудничество с Китаем и Индией - ред.) нацелено множество совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве и так далее. По вопросам экономической повестки у нас выстроен содержательный диалог с председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином. Также подробно будем обсуждать эти темы в ходе предстоящего визита в Индию с премьер-министром господином Нарендрой Моди, включая увеличение импорта индийских товаров на наш рынок", - сказал Путин.
