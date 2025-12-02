Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованных после попытки побега отправили на передовую, заявил пленный - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/plennyy-2059087450.html
Мобилизованных после попытки побега отправили на передовую, заявил пленный
Мобилизованных после попытки побега отправили на передовую, заявил пленный - РИА Новости, 02.12.2025
Мобилизованных после попытки побега отправили на передовую, заявил пленный
Мобилизованных украинцев после попытки побега из учебного центра ВСУ без прохождения обучения отправили на передовую, сообщил РИА Новости военнопленный Павел... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T04:16:00+03:00
2025-12-02T04:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепродзержинск
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251202/plennyy-2059085138.html
днепродзержинск
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепродзержинск, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепродзержинск, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Мобилизованных после попытки побега отправили на передовую, заявил пленный

Мобилизованных в ВСУ после попытки побега отправили на передовую

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Мобилизованных украинцев после попытки побега из учебного центра ВСУ без прохождения обучения отправили на передовую, сообщил РИА Новости военнопленный Павел Котляров.
"Пацанов трое наших осталось, один остался, а двое убежали прямо оттуда (из учебного центра - ред.). Их через два дня словили и сразу уже не дальше проходить обучение, а (отправили - ред.) на ноль (линия боевого соприкосновения - ред.). Там уже не разбираются - сразу на ноль кидают", - сказал агентству пленный.
Котляров - уроженец Днепродзержинска (украинское название - Каменское) Днепропетровской области, в плен попал в начале ноября.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Украинский пленный рассказал, что его отправили в штурмовики в 55 лет
03:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепродзержинскДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала