В петербургском отеле нашли тело девушки
Тело девушки со следами удушения нашли в апарт-отеле в Петербурге, по подозрению в убийстве задержан 31-летний мужчина, сообщает пресс-служба городского главка... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:11:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
