Останки коровьих туш убрали из мусорных контейнеров в Петербурге
Останки коровьих туш убрали из мусорных контейнеров в Петербурге - РИА Новости, 02.12.2025
Останки коровьих туш убрали из мусорных контейнеров в Петербурге
Останки коровьих туш, которые почти неделю не убирались из мусорных контейнеров в поселке Петро-Славянка Колпинского района Санкт-Петербурга, уже вывезены
Останки коровьих туш убрали из мусорных контейнеров в Петербурге
Останки коровьих туш в Колпинском районе Петербурга вывезли из мусорных баков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Останки коровьих туш, которые почти неделю не убирались из мусорных контейнеров в поселке Петро-Славянка Колпинского района Санкт-Петербурга, уже вывезены, сообщили РИА Новости в местной администрации.
В понедельник на портал "Наш Санкт-Петербург", куда жители города отправляют сообщения о проблемах благоустройства в адрес властей, поступила жалоба на то, что останки, предположительно, крупного рогатого скота уже пять дней не убираются из мусорных контейнеров в поселке Петро-Славянка. В результате их растаскивают по территории бездомные собаки и вороны, отмечалось в обращении.
"В настоящее время кости и головы вывезены, вопрос решен", – сказала представитель администрации поселка.
Местные власти 21 ноября сообщали на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что периодически кто-то выбрасывает на общие контейнерные площадки кости и останки крупного рогатого скота. Они призывали тех, кто содержит коров в городской черте, "утилизировать биологические отходы цивилизованно", чтобы не создавать угрозы здоровью населения поселка, а также не причинять моральный вред детям, которых может напугать вид останков коровьих туш.