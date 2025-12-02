Останки коровьих туш убрали из мусорных контейнеров в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Останки коровьих туш, которые почти неделю не убирались из мусорных контейнеров в поселке Петро-Славянка Колпинского района Санкт-Петербурга, уже вывезены, сообщили РИА Новости в местной администрации.

В понедельник на портал "Наш Санкт-Петербург", куда жители города отправляют сообщения о проблемах благоустройства в адрес властей, поступила жалоба на то, что останки, предположительно, крупного рогатого скота уже пять дней не убираются из мусорных контейнеров в поселке Петро-Славянка. В результате их растаскивают по территории бездомные собаки и вороны, отмечалось в обращении.

"В настоящее время кости и головы вывезены, вопрос решен", – сказала представитель администрации поселка.