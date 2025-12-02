В переговорах Путина и Уиткоффа в Кремле участвуют Ушаков и Дмитриев

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с российской стороны приняли участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.