В переговорах Путина и Уиткоффа в Кремле участвуют Ушаков и Дмитриев

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с российской стороны приняли участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 декабря 2025