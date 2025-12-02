Рейтинг@Mail.ru
19:52 02.12.2025 (обновлено: 19:59 02.12.2025)
В переговорах Путина и Уиткоффа в Кремле участвуют Ушаков и Дмитриев
россия, сша, украина, стив уиткофф, владимир путин, мирный план сша по украине, юрий ушаков, политика
Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, Юрий Ушаков, Политика
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 декабря 2025
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с российской стороны приняли участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Путин принял в Кремле Уиткоффа.
Нынешний визит Уиткоффа в Россию уже шестой в этом году, он связан с обсуждением плана США по Украине.
Заголовок открываемого материала