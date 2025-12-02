Рейтинг@Mail.ru
Осквернившая памятник воинам СВО в Приамурье женщина оказалась психбольной - РИА Новости, 02.12.2025
06:33 02.12.2025
Осквернившая памятник воинам СВО в Приамурье женщина оказалась психбольной
Осквернившая памятник воинам СВО в Приамурье женщина оказалась психбольной
Следователи установили, что женщина, осквернившая в Тынде Амурской области памятник погибшим в ходе специальной военной операции, страдает психическим...
Осквернившая памятник воинам СВО в Приамурье женщина оказалась психбольной

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Следователи установили, что женщина, осквернившая в Тынде Амурской области памятник погибшим в ходе специальной военной операции, страдает психическим расстройством, и ходатайствуют о ее принудительном лечении, сообщает СУСК Амурской области.
Мэр Тынды Сергей Гуляев сообщал 30 сентября, что памятник погибшим в СВО воинам подвергся вандализму, предположительно, женщина пыталась поджечь венки и повредить элементы монумента.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Приморье неизвестные осквернили могилу участника СВО
5 ноября, 11:49
"Следствием установлено, что 30 сентября… женщина, страдающая психическим расстройством, пришла в сквер в городе Тынде к памятнику "Воинам, погибшим в специальной военной операции". С целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника злоумышленница повредила различные элементы комплекса памятника, а именно подожгла искусственные цветы в вазоне, разбила лампады, ногами нанесла множественные удары по металлическим цветам и фонарям, расположенным вдоль дорожки, повредив их", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сумма ущерба составила свыше 22 тысячи рублей, он возмещен полностью. Комплекс памятника восстановили. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летней жительницы города Тында по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение, осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов) завершено.
"Проведенная в рамках уголовного дела комиссионная психиатрическая судебная экспертиза показала, что подследственная нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к подследственной принудительных мер медицинского характера", - добавили в ведомстве.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Приморье завели дело после осквернения памятника Ленину
11 ноября, 10:40
 
ПроисшествияТындаАмурская областьРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
