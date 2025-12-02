Осквернившая памятник воинам СВО в Приамурье женщина оказалась психбольной

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Следователи установили, что женщина, осквернившая в Тынде Амурской области памятник погибшим в ходе специальной военной операции, страдает психическим расстройством, и ходатайствуют о ее принудительном лечении, сообщает СУСК Амурской области.

Мэр Тынды Сергей Гуляев сообщал 30 сентября, что памятник погибшим в СВО воинам подвергся вандализму, предположительно, женщина пыталась поджечь венки и повредить элементы монумента.

"Следствием установлено, что 30 сентября… женщина, страдающая психическим расстройством, пришла в сквер в городе Тынде к памятнику "Воинам, погибшим в специальной военной операции". С целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника злоумышленница повредила различные элементы комплекса памятника, а именно подожгла искусственные цветы в вазоне, разбила лампады, ногами нанесла множественные удары по металлическим цветам и фонарям, расположенным вдоль дорожки, повредив их", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма ущерба составила свыше 22 тысячи рублей, он возмещен полностью. Комплекс памятника восстановили. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летней жительницы города Тында по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение, осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов) завершено.