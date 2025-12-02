https://ria.ru/20251202/opasnost-2059093351.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.12.2025
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области, возможно понижение скорости мобильного интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА