ООН потеряла доверие, заявил глава МАГАТЭ

ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Организация Объединенных Наций потеряла доверие и перестала эффективно выполнять свою основную задачу - поддержание мира и безопасности, необходимо перефокусирование, заявил генеральный директор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси в интервью австрийской газете Die Presse.
"ООН потеряла доверие. Если вы спросите людей на улице, вашу семью или знакомых, что они думают об ООН, ответ вряд ли будет положительным. Восприятие таково: это бюрократическая машина, которая ничего не решает. Это, конечно, не совсем так, многое работает и важно. Но верно и то, что ООН отошла от своей первоначальной миссии - поддержания мира и безопасности. Она занимается всем и потому неэффективна. Я считаю необходимым перефокусирование", - сказал Гросси, говоря о своей приоритетной задаче в случае его избрания на пост генсека.
По его словам, организация "практически отсутствует" в ключевых точках международных кризисов - от Ближнего Востока до Украины.
"Так быть не должно. Нужна активная дипломатия ООН, прежде всего со стороны генерального секретаря", - уточнил он.
