ООН потеряла доверие, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 02.12.2025
15:26 02.12.2025
ООН потеряла доверие, заявил глава МАГАТЭ
ООН потеряла доверие, заявил глава МАГАТЭ

Гросси: ООН потеряла доверие и отошла от своей миссии по обеспечению мира

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Организация Объединенных Наций потеряла доверие и перестала эффективно выполнять свою основную задачу - поддержание мира и безопасности, необходимо перефокусирование, заявил генеральный директор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси в интервью австрийской газете Die Presse.
"ООН потеряла доверие. Если вы спросите людей на улице, вашу семью или знакомых, что они думают об ООН, ответ вряд ли будет положительным. Восприятие таково: это бюрократическая машина, которая ничего не решает. Это, конечно, не совсем так, многое работает и важно. Но верно и то, что ООН отошла от своей первоначальной миссии - поддержания мира и безопасности. Она занимается всем и потому неэффективна. Я считаю необходимым перефокусирование", - сказал Гросси, говоря о своей приоритетной задаче в случае его избрания на пост генсека.
По его словам, организация "практически отсутствует" в ключевых точках международных кризисов - от Ближнего Востока до Украины.
"Так быть не должно. Нужна активная дипломатия ООН, прежде всего со стороны генерального секретаря", - уточнил он.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В ООН прокомментировали переговорный процесс по Украине
1 декабря, 22:46
 
В миреБлижний ВостокУкраинаРафаэль ГроссиООНМАГАТЭ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
