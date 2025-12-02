Рейтинг@Mail.ru
Московские ученые исследовали массовый переход майя в православие
Наука
 
09:00 02.12.2025
Московские ученые исследовали массовый переход майя в православие
Московские ученые исследовали массовый переход майя в православие
Московские ученые исследовали массовый переход майя в православие
Около миллиона индейцев майя в Гватемале считают себя православными христианами, сообщили ученые РГГУ по результатам полевых исследований, проведенных в этой...
Московские ученые исследовали массовый переход майя в православие

Майя – язычные группы представляют основной состав населения Гватемалы. В Православный монастырь обычно первыми приходят руководители и старейшины индейских общин – кофрадий. Их привлекает традиционная христианская обрядность и торжественность литургии. Если они решают принять православие, то вся община проходит обряд помазания (если были крещены католиками) беспрекословно
Майя – язычные группы представляют основной состав населения Гватемалы. В Православный монастырь обычно первыми приходят руководители и старейшины индейских общин – кофрадий. Их привлекает традиционная христианская обрядность и торжественность литургии. Если они решают принять православие, то вся община проходит обряд помазания (если были крещены католиками) беспрекословно
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Около миллиона индейцев майя в Гватемале считают себя православными христианами, сообщили ученые РГГУ по результатам полевых исследований, проведенных в этой стране в 2013-2024 гг. Авторы утверждают, что православие активно распространяется среди коренного населения страны, говорящего на языках майя. Результаты исследования опубликованы в журнале Российской академии наук "Латинская Америка".
Гватемала — это государство в Центральной Америке с населением около 20 миллионов человек, в которое входят, в основном, метисы и индейцы (абсолютное большинство среди которых составляют группы майя).
Директор Мезоамериканского Центра им. Ю.В. Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Галина Ершова провела в 2013-2024 годах в Гватемале полевые исследования. Она выявила активное распространение православия среди общин коренного населения Гватемалы, несмотря на то, что популярные открытые источники данных даже не упоминают о присутствии там этой религии.
"Мои многолетние полевые исследования показали, что в 2025 году к православным в этой стране можно отнести более полутора миллионов человек, то есть свыше шести процентов всего населения, и это число постоянно растет", — рассказала Галина Ершова.
Еще в конце XIX века по индейцам ударили так называемые "либеральные реформы" президента Хусто Руфино Барриоса, включавшие запрет в стране католицизма, отметила исследователь. По ее словам, это было сделано, чтобы открыть путь денежным потокам от немецких и североамериканских протестантов, которые начали скупать индейские земли для своих кофейных плантаций. Католическая Церковь была отделена от государства, закрыты монастыри, изгнаны монахи и священники, разорваны отношения с Ватиканом.
"В 1872 г. были запрещены все религиозные общины, а их собственность незаконно изъята. Так индейцы остались без своих земель и без денег. Им отводилась роль бесправных пеонов на немецких кофейных плантациях. Обнищавшие индейские общины окончательно закрылись от внешнего мира. В это время большое значение приобрели религиозные объединения индейцев - кофрадии (cofradias). Их верования отличали приверженность древним догматам христианства, избирательное поклонение древним христианским святым и приверженность к пышной обрядности", — рассказала Галина Ершова.
Деятельность католической церкви в Гватемале начала медленно возрождаться только к 1936 году. Однако это уже мало что меняло для индейских общин. Да и в целом население Гватемалы отвыкло общественной религиозной жизни. Традиция, по сути, была прервана. Священники возвращались, но прихожане в храмы не шли.
"Таким образом была подготовлена почва для появления в Гватемале другой традиционной христианской конфессии. Поиски индейцами новой идентичности, особой обрядности, духовности и экономической самостоятельности привели их, вслед за харизматичными лидерами, к коллективному переходу в православие", - подчеркнула исследователь.
Инициатором появления в стране православия стала Инес Айау Гарсиа, родившаяся в 1951 году в атеистической семье. В совсем юном возрасте она стала монахиней конгрегации Сестер Успения римско-католической церкви. В 1984 году она получила диплом теолога с отличием. Инес открыла для себя православие через деяния Серафима Саровского, прочитав в переводах на французский язык сочинения Николая Мотовилова и Святителя Игнатия Брянчанинова, после чего приняла православную веру.
"По инициативе Инес Айау в августе 1994 года в здании одной из католических церквей столицы была проведена первая в Гватемале православная литургия. В ответ католики отлучили монахиню от церкви, обвинили в ереси, а ее монастырь официально объявили вне закона. Но у Инес Айау был диплом теолога, она воспользовалась своим законным правом и официально зарегистрировала первую православную церковь Антиохийского патриархата", — отметила Галина Ершова.
В январе 1996 года правительство Гватемалы передало новой церкви комплекс полуразрушенных зданий приюта для сирот в центре столицы. Три монахини под руководством игуменьи Инес восстановили приют для детей младшего возраста и создали монастырь Животворящей Троицы. В 1997 году на территории приюта была освящена Церковь Преображения Господня, которая стала первой приходской православной церковью в стране. За годы существования приюта в нем были крещены и приняли православие более тысячи детей.
Знаковым событием в становлении Православия в Гватемале стало освящение в 2007 году Свято-Троицкой церкви на территории монастыря Лавры Мамбре. Церковь белого цвета была воздвигнута по классическим древнерусским образцам.
"Цвета, использовавшиеся в росписи внутри церкви, подбирали русские иконописцы. Это сразу выделило православный храм на фоне яркого, нередко грубого колорита остальных гватемальских церквей. С учетом состояния полуразвалившихся римско-католических и "гаражных" протестантских церквей, этот факт сыграл неожиданно большую роль для создания исключительно привлекательного образа Православия в Гватемале и всей Латинской Америке", — подчеркнула исследователь.
Важнейшим проектом игуменьи Инес Айау стал созданный ею в 2013 г. Университет Ольги и Мануэля Айау Кордон. Она разработала концепцию бесплатного преподавания онлайн, в подготовке курсов участвуют специалисты из разных стран, в первую очередь, преподаватели РГГУ.
"C первых дней монастырь начал переводить на испанский язык наиболее важные тексты: литургию, акафисты, катехизис, молитвенники, жития важных святых, евангелия, каноны. И это лучшие версии православных текстов на испанском языке в мире. Важным направлением стала библеистика – изучение основных христианских текстов. Это позволяет готовить православных священников, которых так недостает в странах Латинской Америки", — рассказала Галина Ершова.
Глава МИДа РФ Сергей Лавров дважды посещал приют и монастырь, встречаясь с игуменьей Инес. Она была награждена Орденом Дружбы (2010), медалью Минобрнауки "За милосердие и благотворительность" (2010); является Почетным доктором гуманитарных наук Православной семинарии св. Владимира, США (2013) и Почетным доктором РГГУ (2015).
 
