Большунова отстранили от гонок после скандала
Большунова отстранили от гонок после скандала
Большунова отстранили от гонок после скандала
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение отстранить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова от соревнований на период...
2025-12-02T16:32:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
/20251202/bolshunov-2059132726.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение отстранить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова от соревнований на период восстановления травмированного Александра Бакурова.
"Президиум ФЛГР решил приостановить действие RUS-кода Александра (Большунова) до завершения процесса восстановления Бакурова", — сообщили РИА Новости в организации.
Президент ФЛГР Елена Вяльбе ранее заявила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. Во вторник олимпийский чемпион в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором выразил сожаление в связи с нападением на Бакурова и отметил, что не хотел нанести ему травму.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, из-за чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Бакурову потребуется около двух недель на восстановление.
Большунову 28 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Также он является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".