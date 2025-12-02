Большунова отстранили от гонок после скандала

Президент ФЛГР Елена Вяльбе ранее заявила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. Во вторник олимпийский чемпион в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором выразил сожаление в связи с нападением на Бакурова и отметил, что не хотел нанести ему травму.

В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, из-за чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Бакурову потребуется около двух недель на восстановление.