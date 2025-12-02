Рейтинг@Mail.ru
Большунова отстранили от гонок после скандала - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
16:32 02.12.2025 (обновлено: 21:29 02.12.2025)
Большунова отстранили от гонок после скандала
Большунова отстранили от гонок после скандала - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Большунова отстранили от гонок после скандала
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение отстранить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова от соревнований на период... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
лыжные гонки
александр большунов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
Новости
александр большунов, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Александр Большунов, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Большунова отстранили от гонок после скандала

Большунова отстранили от гонок до восстановления лыжника Бакурова

Александр Большунов
Александр Большунов
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение отстранить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова от соревнований на период восстановления травмированного Александра Бакурова.
"Президиум ФЛГР решил приостановить действие RUS-кода Александра (Большунова) до завершения процесса восстановления Бакурова", — сообщили РИА Новости в организации.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе ранее заявила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. Во вторник олимпийский чемпион в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором выразил сожаление в связи с нападением на Бакурова и отметил, что не хотел нанести ему травму.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, из-за чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Бакурову потребуется около двух недель на восстановление.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова
Вчера, 10:47
Большунову 28 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Также он является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".
 
Лыжные гонкиАлександр БольшуновФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
