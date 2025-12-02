Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом Путина
20:37 02.12.2025
Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом Путина
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в черной куртке с гербом... РИА Новости, 02.12.2025
россия, москва, сша, стив уиткофф, владимир путин, кирилл дмитриев
Россия, Москва, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев
Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев
Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в черной куртке с гербом России, надписью "Россия" и автографом президента РФ Владимира Путина гулял по центру Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает корреспондент РИА Новости.
Затем они пошли в Кремль на встречу с президентом РФ.
Во вторник в Москве проходят переговоры президента РФ и спецпосланника президента США. Визит Уиткоффа стал шестым в этом году. Как передавал корреспондент РИА Новости, с российской стороны к переговорам также присоединились Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской стороны присутствуют Уиткофф и Кушнер.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник отмечал, что переговоры будут идти столько, сколько потребуется.
РоссияМоскваСШАСтив УиткоффВладимир ПутинКирилл Дмитриев
 
 
