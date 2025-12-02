https://ria.ru/20251202/moskva-2059122667.html
В Москве начались российско-китайские консультации по безопасности
2025-12-02T10:12:00+03:00
2025-12-02T10:12:00+03:00
2025-12-02T10:34:00+03:00
в мире
россия
китай
сергей шойгу
ван и (политик)
В мире, Россия, Китай, Сергей Шойгу, Ван И (политик)
В Москве начались российско-китайские консультации по безопасности
Шойгу и Ван И проводят встречу по безопасности в Москве