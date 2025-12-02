Рейтинг@Mail.ru
В Москве начались российско-китайские консультации по безопасности
10:12 02.12.2025 (обновлено: 10:34 02.12.2025)
В Москве начались российско-китайские консультации по безопасности
в мире
россия
китай
сергей шойгу
ван и (политик)
в мире, россия, китай, сергей шойгу, ван и (политик)
В мире, Россия, Китай, Сергей Шойгу, Ван И (политик)
В Москве начались российско-китайские консультации по безопасности

Шойгу и Ван И проводят встречу по безопасности в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российско-китайские консультации по стратегической безопасности под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел КНР Ван И начались в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом консультаций Шойгу и Ван И тепло приветствовали друг друга и пожали руки.
Как сообщала пресс-служба аппарата СБ РФ, на консультациях будут обсуждаться актуальные вопросы международной и региональной безопасности, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами РФ и КНР.
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Китай выступил за создание глобальной системы управления для новых областей
В мире Россия Китай Сергей Шойгу Ван И (политик)
 
 
