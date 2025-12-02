Рейтинг@Mail.ru
Моряки российского танкера, атакованного близ Турции, не пострадали - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 02.12.2025 (обновлено: 15:48 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/moryaki-2059197838.html
Моряки российского танкера, атакованного близ Турции, не пострадали
Моряки российского танкера, атакованного близ Турции, не пострадали - РИА Новости, 02.12.2025
Моряки российского танкера, атакованного близ Турции, не пострадали
Никто из экипажа атакованного во вторник БПЛА у берегов Турции российского танкера MIDVOLGA-2 , перевозившего растительное масло, не пострадал и не обращался за РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:02:00+03:00
2025-12-02T15:48:00+03:00
турция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047384345_0:6:3622:2043_1920x0_80_0_0_210efebf06ebe0f02cf8417238c6cfa5.jpg
https://ria.ru/20251202/turtsija-2059143442.html
https://ria.ru/20251202/rosmorrechflot-2059152548.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047384345_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_f75e8c6fd7338e86d104a0629c0e0cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия
Турция, Россия
Моряки российского танкера, атакованного близ Турции, не пострадали

Моряки атакованного близ Турции танкера MIDVOLGA-2 не пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Черное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Никто из экипажа атакованного во вторник БПЛА у берегов Турции российского танкера MIDVOLGA-2 , перевозившего растительное масло, не пострадал и не обращался за медицинской помощью, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Средне-Волжская судоходная компания".
"По предварительной информации, все моряки живы и здоровы! На борту все - граждане РФ. За медицинской помощью никто не обращался. Сейчас судно следует в порт Синоп для оценки повреждений и дальнейшего ремонта. Экипаж 14 человек. Пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры
Вчера, 11:22
По его словам, со стороны судовладельца морякам будет оказана вся необходимая помощь.
Во вторник утром турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, однако не уточняло характер атаки. Тогда сообщалось о 13 членах экипажа.
Позднее Росморречфлот сообщил РИА Новости, что российское судно было атаковано БПЛА, но серьезных повреждений и водотечности не обнаружено. В ведомстве также отмечали об отсутствии пострадавших на борту атакованного танкера. Также, в профсоюзе моряков РФ РИА Новости поясняли, что обращений от моряков MIDVOLGA-2 не поступало.
Танкер MIDVOLGA-2 построен в 2014 году на китайском судостроительном заводе Yangzhou Haichuan Shipyard Co. Согласно данным отраслевых порталов, портом приписки судна числится Большой порт Санкт-Петербург. Длина судна составляет 140 метров, ширина 17 метров.
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции
Вчера, 11:49
 
ТурцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала