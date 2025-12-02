Моряки российского танкера, атакованного близ Турции, не пострадали

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Никто из экипажа атакованного во вторник БПЛА у берегов Турции российского танкера MIDVOLGA-2 , перевозившего растительное масло, не пострадал и не обращался за медицинской помощью, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Средне-Волжская судоходная компания".