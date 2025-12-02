Моряки российского танкера, атакованного близ Турции, не пострадали

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Никто из экипажа атакованного во вторник БПЛА у берегов Турции российского танкера MIDVOLGA-2 , перевозившего растительное масло, не пострадал и не обращался за медицинской помощью, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Средне-Волжская судоходная компания".
По его словам, со стороны судовладельца морякам будет оказана вся необходимая помощь.
Во вторник утром турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, однако не уточняло характер атаки. Тогда сообщалось о 13 членах экипажа.
Позднее Росморречфлот сообщил РИА Новости, что российское судно было атаковано БПЛА, но серьезных повреждений и водотечности не обнаружено. В ведомстве также отмечали об отсутствии пострадавших на борту атакованного танкера. Также, в профсоюзе моряков РФ РИА Новости поясняли, что обращений от моряков MIDVOLGA-2 не поступало.
Танкер MIDVOLGA-2 построен в 2014 году на китайском судостроительном заводе Yangzhou Haichuan Shipyard Co. Согласно данным отраслевых порталов, портом приписки судна числится Большой порт Санкт-Петербург. Длина судна составляет 140 метров, ширина 17 метров.