09:00 02.12.2025
Лидеры общественного мнения обсудят в Москве тренды будущего
Лидеры общественного мнения обсудят в Москве тренды будущего

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Деятели культуры, представители органов власти, деловых и общественных организаций и студенты российских вузов обсудят вызовы и тренды будущего на всероссийском форуме "Репутация", который состоится 5 декабря в ледовом дворце "Навка Арена".
Участников форума ждут выступления лидеров общественного мнения, среди которых заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, сенатор РФ Инна Святенко, заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Владислав Даванков, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина и другие.
"Сегодня мы находимся в переходе в новую эпоху. Готово ли наше общество? Что нас ждет впереди? С какими вызовами мы столкнемся и как с ними справимся? Все зависит от нас, от любви к Родине, к природе, к ближнему. В сплочение, в вере, в мечте. С гордостью, c честью, с победой. Форум "Репутация" предназначен для служения обществу, формирования культурной архитектуры будущего и продвижения традиционных нравственных ценностей", – отметила учредитель форума Анна Русска.
Участники форума обсудят мощь и многообразие страны на сессии "Россия – уникальная территория", определят вызовы, с которыми предстоит столкнуться обществу, на сессиях "Визионеры: взгляд в будущее" и "Технологическое превосходство: наука и искусственный интеллект". Представители бизнеса поделятся практическими кейсами построения деловой репутации, а общественные и культурные деятели обозначат векторы развития в сферах искусства, экологии и медиа бизнеса.
Форум "Репутация" проводится с 2021 года. Его миссия – сформировать устойчивое видение будущего через открытый диалог между лидерами бизнеса, государства, экспертного сообщества и талантливой молодежи. В этом году форум пройдет при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
 
ОбществоРоссияМоскваИнна СвятенкоАлександр ЖуравскийАлексей МухинЦентр политической информацииСовет Федерации РФЛига безопасного интернетаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Социальный навигатор
 
 
