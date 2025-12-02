Лавров отметил важность встреч глав МИД России и Китая

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем чаще будут проходить встречи между главами МИД РФ и КНР в стремительно меняющемся мире, тем эффективнее будут дипломатические связи Москвы и Пекина.
"Ситуация в мире развивается стремительно и именно поэтому, чем чаще мы встречаемся, тем эффективнее наше с вами взаимодействие по укреплению дипломатической связки России и Китая в интересах продвижения национальных интересов наших двух государств", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.
Глава МИД РФ отметил, что сегодняшняя встреча позволит подробно и доверительно, как положено друзьям, обсудить все вопросы и наметить конкретные шаги по продвижению к реализации договорённостей лидеров России и Китая.
Ранее во вторник Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу для проведения двусторонних консультаций по стратегической безопасности.