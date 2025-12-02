Рейтинг@Mail.ru
Лавров отметил важность встреч глав МИД России и Китая - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 02.12.2025 (обновлено: 15:50 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/mid-2059248869.html
Лавров отметил важность встреч глав МИД России и Китая
Лавров отметил важность встреч глав МИД России и Китая - РИА Новости, 02.12.2025
Лавров отметил важность встреч глав МИД России и Китая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем чаще будут проходить встречи между главами МИД РФ и КНР в стремительно меняющемся мире, тем... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:42:00+03:00
2025-12-02T15:50:00+03:00
в мире
россия
китай
москва
ван и (политик)
сергей лавров
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059251425_0:233:3228:2048_1920x0_80_0_0_7b4aac07e86ca33036fc4154393c91a1.jpg
https://ria.ru/20251202/kitay-2059240365.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059251425_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a3c406ea56573dc34e473aef2cb58202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, москва, ван и (политик), сергей лавров, сергей шойгу
В мире, Россия, Китай, Москва, Ван И (политик), Сергей Лавров, Сергей Шойгу
Лавров отметил важность встреч глав МИД России и Китая

Лавров отметил важность встреч глав МИД РФ и Китая в мире, где все меняется

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве. 2 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве. 2 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем чаще будут проходить встречи между главами МИД РФ и КНР в стремительно меняющемся мире, тем эффективнее будут дипломатические связи Москвы и Пекина.
"Ситуация в мире развивается стремительно и именно поэтому, чем чаще мы встречаемся, тем эффективнее наше с вами взаимодействие по укреплению дипломатической связки России и Китая в интересах продвижения национальных интересов наших двух государств", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.
Глава МИД РФ отметил, что сегодняшняя встреча позволит подробно и доверительно, как положено друзьям, обсудить все вопросы и наметить конкретные шаги по продвижению к реализации договорённостей лидеров России и Китая.
Ранее во вторник Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу для проведения двусторонних консультаций по стратегической безопасности.
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ван И прокомментировал решение о безвизовом въезде для граждан КНР в Россию
Вчера, 15:22
 
В миреРоссияКитайМоскваВан И (политик)Сергей ЛавровСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала