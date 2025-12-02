Лавров отметил важность встреч глав МИД России и Китая

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем чаще будут проходить встречи между главами МИД РФ и КНР в стремительно меняющемся мире, тем эффективнее будут дипломатические связи Москвы и Пекина.