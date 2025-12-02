Во Франции узнали, что сегодня случилось с Макроном из-за Зеленского

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону отвесили звонкую оплеуху, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя решение Европейского центрального банка по замороженным российским активам.
"Это очень смешно! Мощный удар по председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Эммануэлю Макрону. Европа получила жесткую пощечину!" — написал он.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.