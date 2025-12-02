Рейтинг@Mail.ru
Во Франции узнали, что сегодня случилось с Макроном из-за Зеленского - РИА Новости, 02.12.2025
16:57 02.12.2025 (обновлено: 17:00 02.12.2025)
Во Франции узнали, что сегодня случилось с Макроном из-за Зеленского
Президенту Франции Эммануэлю Макрону отвесили звонкую оплеуху, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:57:00+03:00
2025-12-02T17:00:00+03:00
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, замороженные российские активы
Во Франции узнали, что сегодня случилось с Макроном из-за Зеленского

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону отвесили звонкую оплеуху, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя решение Европейского центрального банка по замороженным российским активам.
"Это очень смешно! Мощный удар по председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Эммануэлю Макрону. Европа получила жесткую пощечину!" — написал он.
"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского
Вчера, 15:53
Вчера, 15:53
Ранее во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных российских активов.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В Раде заявили, что парламентарии из партии Зеленского выходят из фракции
Вчера, 15:51
Вчера, 15:51
 
