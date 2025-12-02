Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ не получило доступа к иранским ядерным объектам, заявил Гросси - РИА Новости, 02.12.2025
15:01 02.12.2025
МАГАТЭ не получило доступа к иранским ядерным объектам, заявил Гросси
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не получили доступа к крупным иранским ядерным объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо, РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:01:00+03:00
2025-12-02T15:01:00+03:00
В мире, Исфахан, Иран, Каир (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
МАГАТЭ не получило доступа к иранским ядерным объектам, заявил Гросси

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не получили доступа к крупным иранским ядерным объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо, которые были повреждены в результате июньских ударов, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью австрийской газете Die Presse.
Гросси уточнил, что в Иране по-прежнему есть инспекторы МАГАТЭ. По его словам, после июньских атак на иранские ядерные объекты инспекции были прерваны.
"Крупные объекты получили серьезные повреждения, и инспекции были невозможны по соображениям безопасности. Иран после атак ограничил сотрудничество с агентством. Мы искали диалог, провели переговоры в Каире и достигли договоренности. Наши инспекторы побывали на всех нетронутых объектах. Но у нас до сих пор нет доступа в Натанзе, Исфахане и Фордо - это атакованные объекты", - отметил Гросси.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане противобункерными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Глава МАГАТЭ прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях
30 ноября, 18:04
 
В миреИсфаханИранКаир (город)Рафаэль ГроссиМАГАТЭB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
 
 
