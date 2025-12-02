https://ria.ru/20251202/magate-2059231435.html
МАГАТЭ не получило доступа к иранским ядерным объектам, заявил Гросси
МАГАТЭ не получило доступа к иранским ядерным объектам, заявил Гросси - РИА Новости, 02.12.2025
МАГАТЭ не получило доступа к иранским ядерным объектам, заявил Гросси
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не получили доступа к крупным иранским ядерным объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо, РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:01:00+03:00
2025-12-02T15:01:00+03:00
2025-12-02T15:01:00+03:00
в мире
исфахан
иран
каир (город)
рафаэль гросси
магатэ
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg
https://ria.ru/20251130/tramp-2058768920.html
исфахан
иран
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_3f8babe868d7113128d2261d895d51dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исфахан, иран, каир (город), рафаэль гросси, магатэ, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, Исфахан, Иран, Каир (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
МАГАТЭ не получило доступа к иранским ядерным объектам, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ не получило доступа к поврежденным иранским ядерным объектам