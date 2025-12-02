"Хуже Станковича". Колосков раскритиковал поведение Талалаева

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Поведение главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева в матче 17-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" абсолютно недопустимо, ему могут вынести суровое наказание, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников в субботу показал красную карточку Талалаеву на 33-й минуте после того, как тренер продемонстрировал оскорбительный жест в адрес резервного судьи. Удалению предшествовал эпизод, в котором защитник "Балтики" Ираклий Манелов получил прямую красную карточку за столкновение с игроком "Спартака". Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц в понедельник сообщил РИА Новости, что Талалаев приглашен на заседание комитета.

« "Надо посмотреть регламент, в нем прописаны нарушения подобного рода. Думаю, что дисквалификацией на одну игру Талалаев не обойдется. Я оцениваю его поведение как абсолютно недопустимое, он ведет себя даже хуже, чем (бывший главный тренер "Спартака") Деян Станкович", - сказал Колосков.

"Его поведение совершенно неприемлемо. В КДК РФС находятся мудрые люди. Думаю, что они вынесут суровые санкции", - добавил собеседник агентства.