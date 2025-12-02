https://ria.ru/20251202/koloskov-2059192785.html
"Хуже Станковича". Колосков раскритиковал поведение Талалаева
"Хуже Станковича". Колосков раскритиковал поведение Талалаева - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
"Хуже Станковича". Колосков раскритиковал поведение Талалаева
Поведение главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева в матче 17-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" абсолютно недопустимо, ему... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
"Хуже Станковича". Колосков раскритиковал поведение Талалаева
Колосков назвал недопустимым поведение Талалаева в матче РПЛ со "Спартаком"
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Поведение главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева в матче 17-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" абсолютно недопустимо, ему могут вынести суровое наказание, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Главный арбитр встречи Кирилл Левников в субботу показал красную карточку Талалаеву на 33-й минуте после того, как тренер продемонстрировал оскорбительный жест в адрес резервного судьи. Удалению предшествовал эпизод, в котором защитник "Балтики" Ираклий Манелов получил прямую красную карточку за столкновение с игроком "Спартака". Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц в понедельник сообщил РИА Новости, что Талалаев приглашен на заседание комитета.
"Надо посмотреть регламент, в нем прописаны нарушения подобного рода. Думаю, что дисквалификацией на одну игру Талалаев не обойдется. Я оцениваю его поведение как абсолютно недопустимое, он ведет себя даже хуже, чем (бывший главный тренер "Спартака") Деян Станкович", - сказал Колосков.
"Его поведение совершенно неприемлемо. В КДК РФС находятся мудрые люди. Думаю, что они вынесут суровые санкции", - добавил собеседник агентства.
За оскорбительные слова и жесты в адрес официальных лиц матча регламент лиги предусматривает дисквалификацию от двух до четырех игр и штраф до 500 тысяч рублей.