"Хуже Станковича". Колосков раскритиковал поведение Талалаева
Футбол
 
13:39 02.12.2025
"Хуже Станковича". Колосков раскритиковал поведение Талалаева
Поведение главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева в матче 17-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" абсолютно недопустимо, ему... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
футбол
спорт
вячеслав колосков
андрей талалаев
кирилл левников
российский футбольный союз (рфс)
Новости
"Хуже Станковича". Колосков раскритиковал поведение Талалаева

Колосков назвал недопустимым поведение Талалаева в матче РПЛ со "Спартаком"

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Поведение главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева в матче 17-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" абсолютно недопустимо, ему могут вынести суровое наказание, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Главный арбитр встречи Кирилл Левников в субботу показал красную карточку Талалаеву на 33-й минуте после того, как тренер продемонстрировал оскорбительный жест в адрес резервного судьи. Удалению предшествовал эпизод, в котором защитник "Балтики" Ираклий Манелов получил прямую красную карточку за столкновение с игроком "Спартака". Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц в понедельник сообщил РИА Новости, что Талалаев приглашен на заседание комитета.
«
"Надо посмотреть регламент, в нем прописаны нарушения подобного рода. Думаю, что дисквалификацией на одну игру Талалаев не обойдется. Я оцениваю его поведение как абсолютно недопустимое, он ведет себя даже хуже, чем (бывший главный тренер "Спартака") Деян Станкович", - сказал Колосков.
"Его поведение совершенно неприемлемо. В КДК РФС находятся мудрые люди. Думаю, что они вынесут суровые санкции", - добавил собеседник агентства.
За оскорбительные слова и жесты в адрес официальных лиц матча регламент лиги предусматривает дисквалификацию от двух до четырех игр и штраф до 500 тысяч рублей.
