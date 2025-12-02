Рейтинг@Mail.ru
Ван И рассказал об итогах встречи с Шойгу - РИА Новости, 02.12.2025
15:33 02.12.2025
Ван И рассказал об итогах встречи с Шойгу
Москва и Пекин по итогам встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу вышли на широкий список договоренностей, заявил министр иностранных дел КНР... РИА Новости, 02.12.2025
россия, в мире, москва, пекин, сергей шойгу, ван и (политик), сергей лавров
Ван И рассказал об итогах встречи с Шойгу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу и Ван И
Сергей Шойгу и Ван И - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Сергей Шойгу и Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москва и Пекин по итогам встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу вышли на широкий список договоренностей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"В этот раз я приехал в Россию на очередной раунд консультаций по стратегической безопасности. За пять часов мне сегодня удалось вместе с товарищем Шойгу провести весьма насыщенный углубленный стратегический диалог, и мы вышли на договоренности по широкому кругу вопросов", - заявил Ван И в начале переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Во вторник Ван И провел консультации по стратегическим вопросам с Шойгу.
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ван И прокомментировал решение о безвизовом въезде для граждан КНР в Россию
Вчера, 15:22
 
