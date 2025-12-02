Россия и Китай должны вместе противостоять новым угрозам, заявил Ван И

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять и расширять стратегическое сотрудничество и вместе противостоять новым вызовам и угрозам, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И.
Во вторник в Москве проходят российско-китайские консультации по стратегической безопасности под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел КНР Ван И. В МИД РФ ранее сообщили РИА Новости, что в ходе визита в РФ Ван И также проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Нам важно и дальше проявлять стратегическое взаимодоверие, углублять добрососедство и дружбу, расширять взаимовыгодное сотрудничество, содействовать экономическому развитию и национальному возрождению каждой из наших стран, противостоять новым вызовам и новым угрозам. Более эффективно защищать международную справедливость, мир и безопасность во всем мире", - сказал Ван И на встрече с Шойгу.
Ван И напомнил, что "следующий год пройдет под знаком 30-летия стратегического взаимодействия Китая и России и 25-летия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве".
"Это очередная веха в истории китайско-российских отношений", - заключил он.
