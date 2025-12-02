Рейтинг@Mail.ru
19:32 02.12.2025
Россияне согласились покинуть самолет, приземлившийся в Актау
Россияне согласились покинуть самолет, приземлившийся в Актау
2025-12-02T19:32:00+03:00
2025-12-02T19:32:00+03:00
актобе
актау
россия
происшествия
актобе , актау, россия, происшествия
Актобе , Актау, Россия, Происшествия
Серебристые чайки на Каспийском море в Актау. Архивное фото
АСТАНА, 2 дек - РИА Новости. Россияне согласились покинуть самолет турецкой авиакомпании Pegasus, приземлившийся из-за тумана в Актау вместо Актобе, сообщает во вторник посольство РФ в Казахстане.
По данным ряда казахстанских СМИ, в самолете вместе с казахстанцами находились россияне, часть из которых отказалась покидать приземлившийся во вторник в Актау борт. Как сообщили позднее РИА Новости в пресс-службе акимата (администрации) Мангистауской области Казахстана, на борту самолета, следовавшего из Стамбула в Актобе, но приземлившегося из-за сильного тумана в Актау, оставались 16 человек, отказавшихся покинуть борт.
"Группа из 16 человек, из которых 11 - граждане России, согласилась покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные прямые и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
В свою очередь в казахстанском минтрансе сообщили РИА Новости, что на борту находилось 216 пассажиров. "Представителями авиакомпании пассажирам было предложено осуществить обратный перелёт в г. Стамбул с последующим вылетом в г. Актобе через 2–3 дня. Данный вариант был отклонён 186 пассажирами, которые приняли решение добираться до города Актобе самостоятельно", - сообщили в минтрансе.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Турецкий самолет с россиянами сел в Актау вместо Актобе
