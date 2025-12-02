Россияне согласились покинуть самолет, приземлившийся в Актау

В свою очередь в казахстанском минтрансе сообщили РИА Новости, что на борту находилось 216 пассажиров. "Представителями авиакомпании пассажирам было предложено осуществить обратный перелёт в г. Стамбул с последующим вылетом в г. Актобе через 2–3 дня. Данный вариант был отклонён 186 пассажирами, которые приняли решение добираться до города Актобе самостоятельно", - сообщили в минтрансе.