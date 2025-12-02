Григоренко рассказал об отчислениях российских IT-компаний на образование

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Крупные российские IT-компании будут отчислять не менее 3% на образование и подготовку кадров для отрасли, которые они сэкономили благодаря льготам, соответствующее постановление правительства РФ подписано, заявили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Крупные аккредитованные IT-компании будут отчислять не менее 3% от средств, сэкономленных благодаря IT-льготам, на образование и подготовку будущих кадров. Подписано соответствующее постановление правительства", - сообщили в аппарате.

Новая норма распространяется на аккредитованные IT-компании с численностью сотрудников не менее 100 человек и годовой выручкой от 1 миллиарда рублей, которые пользовались мерами государственной поддержки в предыдущем году. Наличие соглашения о поддержке как минимум с одной образовательной организацией станет обязательным условием для продления аккредитации в реестре IT-компаний, а также для применения льгот в дальнейшем.

Таким компаниям рекомендуется определить формат сотрудничества с вузами до конца года. Заключить соглашение, как минимум с одним вузом, компаниям необходимо до 1 июня 2026 года – то есть до подачи заявления на подтверждение аккредитации. Перечень специальностей будет утвержден Минцифры РФ

В аппарате указали, что инициатива нацелена на укрепление сотрудничества между образовательными учреждениями и IT-отраслью, которая нуждается в кадрах высокого уровня. Также целью является рост качества IT-образования за счет усиления практической направленности обучения и привлечения к процессу реальных индустриальных партнеров.