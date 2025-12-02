Рейтинг@Mail.ru
Григоренко рассказал об отчислениях российских IT-компаний на образование - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/it-kompanii-2059215832.html
Григоренко рассказал об отчислениях российских IT-компаний на образование
Григоренко рассказал об отчислениях российских IT-компаний на образование - РИА Новости, 02.12.2025
Григоренко рассказал об отчислениях российских IT-компаний на образование
Крупные российские IT-компании будут отчислять не менее 3% на образование и подготовку кадров для отрасли, которые они сэкономили благодаря льготам,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:38:00+03:00
2025-12-02T14:38:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020473756.html
https://ria.ru/20251111/grigorenko-2054186025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий григоренко, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Дмитрий Григоренко, Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Григоренко рассказал об отчислениях российских IT-компаний на образование

Григоренко: российские IT-компании будут отчислять не менее 3% на образование

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Крупные российские IT-компании будут отчислять не менее 3% на образование и подготовку кадров для отрасли, которые они сэкономили благодаря льготам, соответствующее постановление правительства РФ подписано, заявили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Крупные аккредитованные IT-компании будут отчислять не менее 3% от средств, сэкономленных благодаря IT-льготам, на образование и подготовку будущих кадров. Подписано соответствующее постановление правительства", - сообщили в аппарате.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Российские IT-специалисты смогут подтвердить свои навыки на "Госуслугах"
2 июня, 15:12
Новая норма распространяется на аккредитованные IT-компании с численностью сотрудников не менее 100 человек и годовой выручкой от 1 миллиарда рублей, которые пользовались мерами государственной поддержки в предыдущем году. Наличие соглашения о поддержке как минимум с одной образовательной организацией станет обязательным условием для продления аккредитации в реестре IT-компаний, а также для применения льгот в дальнейшем.
Таким компаниям рекомендуется определить формат сотрудничества с вузами до конца года. Заключить соглашение, как минимум с одним вузом, компаниям необходимо до 1 июня 2026 года – то есть до подачи заявления на подтверждение аккредитации. Перечень специальностей будет утвержден Минцифры РФ.
В аппарате указали, что инициатива нацелена на укрепление сотрудничества между образовательными учреждениями и IT-отраслью, которая нуждается в кадрах высокого уровня. Также целью является рост качества IT-образования за счет усиления практической направленности обучения и привлечения к процессу реальных индустриальных партнеров.
"Планируется, что бизнес будет не только финансировать реализацию программ, но и практически участвовать в их разработке. А именно IT-компании должны будут направлять в учебные заведения сотрудников-практиков в качестве преподавателей, участвовать в разработке учебного плана и актуализации рабочих программ, а также организовывать стажировки для студентов. Это является обязательным пунктом соглашений с вузами", - поделились в аппарате.
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Григоренко рассказал о решении регулировать маркетплейсы
11 ноября, 14:10
 
РоссияДмитрий ГригоренкоОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала