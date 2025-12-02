Рейтинг@Mail.ru
Виза для хаджа понадобится даже при безвизе с Эр-Риядом, рассказал муфтий
Религия
 
16:41 02.12.2025
Виза для хаджа понадобится даже при безвизе с Эр-Риядом, рассказал муфтий
Паломники, отправляющиеся в хадж, должны будут получать специальную хадж-визу даже после введения безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией, однако... РИА Новости, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Паломники, отправляющиеся в хадж, должны будут получать специальную хадж-визу даже после введения безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией, однако для совершения умры (малого паломничества) она не потребуется, сообщил РИА Новости заместитель главы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Россия и Саудовская Аравия в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Безвизовый режим для граждан России и подданных Саудовской Аравии при посещении обеих стран вступит в силу после завершения необходимых процедур, на это может уйти несколько месяцев, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.
"Хадж остаётся неизменно квотируемым от министерства по делам хаджа Саудовской Аравии. Соответственно, без специальной визы совершить паломничество в святые для последователей ислама места в Мекке и Медине как у граждан РФ, так и у представителей других государств не получится. Для совершения умры (малого паломничества) спецвиза не нужна", – сообщил РИА Новости во вторник муфтий.
По его мнению, отмена виз увеличит турпоток между Россией в Саудовскую Аравией. "Во время официальных и неформальных встреч граждане Саудовской Аравии интересуются нашей страной, желают побывать в Москве, Санкт-Петербурге. Для них главный приоритет – безопасность. Думаю, россияне, не исповедующие ислам, откроют для себя Саудовскую Аравию как туристическую страну, здесь есть новые интересные направления. Тем более, между нашими странами действует прямое авиасообщение", – заключил Аббясов.
Хадж – паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии – является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2026 году хадж пройдет в последней декаде мая. Саудовская Аравия предоставит российским мусульманам квоту на совершение хаджа на 25 тысяч паломников.
Малый хадж (умра), в отличие от "большого", мусульманин может совершить в любое время года.
