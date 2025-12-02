Рейтинг@Mail.ru
В Иране допустили возможность разблокировки Telegram - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 02.12.2025 (обновлено: 17:51 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/iran-2059240025.html
В Иране допустили возможность разблокировки Telegram
В Иране допустили возможность разблокировки Telegram - РИА Новости, 02.12.2025
В Иране допустили возможность разблокировки Telegram
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что считает блокировку социальных сетей в спокойное время ошибкой, иранские власти изучают... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:21:00+03:00
2025-12-02T17:51:00+03:00
в мире
иран
россия
израиль
telegram
youtube
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/79/1518597989_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a2a0ff03731a8d4697dd5f6f74aa597c.jpg
https://ria.ru/20251201/iran-2059047859.html
/20251130/futbol-2058735516.html
https://ria.ru/20251114/telegram-2054923803.html
иран
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/79/1518597989_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_3f9119dc0fa93d29f280da4ac3f64400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, израиль, telegram, youtube, facebook
В мире, Иран, Россия, Израиль, Telegram, YouTube, Facebook
В Иране допустили возможность разблокировки Telegram

В Иране допустили возможность разблокировки Telegram в стране

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что считает блокировку социальных сетей в спокойное время ошибкой, иранские власти изучают возможность разблокировки Telegram в стране.
Он напомнил, что Высший совет по киберпространству Ирана разработал документ из 32 пунктов, которые, в том числе регулируют работу соцсетей.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Пострадавшая в ДТП дочь вице-президента Ирана умерла в больнице
1 декабря, 22:04
"Одна из причин, по которой был разблокирован WhatsApp (в конце 2024 года - ред.; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ), это те самые 32 пункта. Сейчас идет обсуждение по поводу (разблокировки) Telegram", - сказал Галибаф в ходе пресс-конференции.
Председатель парламента Ирана также добавил, что блокировку социальных сетей в Иране в той форме, в которой она существует в настоящий момент, считает ошибкой, при этом он отметил, что в экстренных ситуациях она может быть необходимой.
"Блокировка во время кризисов, войны, происшествий и даже в определенной степени отключение интернета, как это было во время 12-дневной войны (с Израилем), естественно - и так во всем мире", - пояснил Галибаф.
Ранее депутат иранского парламента Мустафа Пурдехган, согласно иранскому агентству Mehr, ранее заявил, что Иран достиг предварительной договоренности с Telegram о разблокировке, но власти пока не приняли решения. Агентство Mehr передавало, что Иран озвучил платформе Telegram условия восстановления его работы в стране.
Среди них - требования сотрудничать с судебными органами страны, ограничить распространение в мессенджере материалов, разжигающих межэтническую рознь и пропагандирующих терроризм, а также нарушающих национальную безопасность Ирана. Кроме того, власти Ирана потребовали не передавать информацию об иранских пользователях иностранным разведслужбам, а также удалять материалы по жалобе граждан.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МИД Ирана назвал незаконной невыдачу виз участникам жеребьевки ЧМ
30 ноября, 14:52
Новости об этом появились на фоне информации, что власти Ирана изучают вопрос снятия ограничений на использование соцсетей и интернет-платформ, таких как Telegram, YouTube, Instagram*. Заблокированными также остаются X и Facebook* .
Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года, судебные органы сослались на жалобы со стороны граждан и несоблюдение мессенджером законодательства Ирана. Несмотря на подобное решение и попытки властей внедрить иранские приложения для общения, Telegram остался популярен в Иране не только среди местного населения, использующего для обхода блокировки VPN, но и в государственных органах власти. При этом до судебного решения мессенджер подвергался временной блокировке во время протестов в конце 2017 - начале 2018 года.
Facebook* и Twitter были заблокированы в 2009 году на фоне протестов из-за президентских выборов, Instagram* вместе с ныне доступным WhatsApp был заблокирован на фоне протестов 2022 года, связанных с гибелью Махсы Амини после задержания полицией нравов. Доступ к YouTube был ограничен с 2012 года из-за фильма "Невинность мусульман", но до этого видеохостинг также подвергался блокировкам.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за день
14 ноября, 09:25
 
В миреИранРоссияИзраильTelegramYouTubeFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала