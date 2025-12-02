В Иране допустили возможность разблокировки Telegram

ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что считает блокировку социальных сетей в спокойное время ошибкой, иранские власти изучают возможность разблокировки Telegram в стране.

Он напомнил, что Высший совет по киберпространству Ирана разработал документ из 32 пунктов, которые, в том числе регулируют работу соцсетей.

"Одна из причин, по которой был разблокирован WhatsApp (в конце 2024 года - ред.; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ), это те самые 32 пункта. Сейчас идет обсуждение по поводу (разблокировки) Telegram", - сказал Галибаф в ходе пресс-конференции.

Председатель парламента Ирана также добавил, что блокировку социальных сетей в Иране в той форме, в которой она существует в настоящий момент, считает ошибкой, при этом он отметил, что в экстренных ситуациях она может быть необходимой.

"Блокировка во время кризисов, войны, происшествий и даже в определенной степени отключение интернета, как это было во время 12-дневной войны (с Израилем ), естественно - и так во всем мире", - пояснил Галибаф.

Ранее депутат иранского парламента Мустафа Пурдехган, согласно иранскому агентству Mehr, ранее заявил, что Иран достиг предварительной договоренности с Telegram о разблокировке, но власти пока не приняли решения. Агентство Mehr передавало, что Иран озвучил платформе Telegram условия восстановления его работы в стране.

Среди них - требования сотрудничать с судебными органами страны, ограничить распространение в мессенджере материалов, разжигающих межэтническую рознь и пропагандирующих терроризм, а также нарушающих национальную безопасность Ирана. Кроме того, власти Ирана потребовали не передавать информацию об иранских пользователях иностранным разведслужбам, а также удалять материалы по жалобе граждан.

Новости об этом появились на фоне информации, что власти Ирана изучают вопрос снятия ограничений на использование соцсетей и интернет-платформ, таких как Telegram, YouTube , Instagram*. Заблокированными также остаются X и Facebook * .

Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года, судебные органы сослались на жалобы со стороны граждан и несоблюдение мессенджером законодательства Ирана. Несмотря на подобное решение и попытки властей внедрить иранские приложения для общения, Telegram остался популярен в Иране не только среди местного населения, использующего для обхода блокировки VPN, но и в государственных органах власти. При этом до судебного решения мессенджер подвергался временной блокировке во время протестов в конце 2017 - начале 2018 года.