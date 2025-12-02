Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме разрабатывают проект о классификации детских игрушек - РИА Новости, 02.12.2025
17:12 02.12.2025
В Госдуме разрабатывают проект о классификации детских игрушек
В Госдуме разрабатывают проект о классификации детских игрушек - РИА Новости, 02.12.2025
В Госдуме разрабатывают проект о классификации детских игрушек
В Госдуме разрабатывается законопроект о введении обязательной классификации и экспертизы для всего спектра детских игрушек, сообщила РИА Новости глава думского РИА Новости, 02.12.2025
В Госдуме разрабатывают проект о классификации детских игрушек

В Госдуме разрабатывают проект о классификации и экспертизе детских игрушек

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается законопроект о введении обязательной классификации и экспертизы для всего спектра детских игрушек, сообщила РИА Новости глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия").
"Я хочу отметить работу депутата Госдумы Татьяны Буцкой, которая прорабатывает законопроект, о введении обязательной классификации и экспертизы для всего спектра продукции, окружающей ребенка, - от настольных и компьютерных игр до игрушек. Речь идет о фундаментальной безопасности детства", - сказала Лантратова.
Парламентарий отметила, что предлагается модель, при которой производители и импортеры до начала оборота товара на территории России обязаны проводить его классификацию с привлечением аккредитованных экспертов по специальной, утвержденной государством анкете-чеклисту.
Эта анкета, по словам политика, будет содержать прямые и недвусмысленные вопросы.
"Содержит ли продукция сцены насилия, суицидальные мотивы, элементы порнографии, ЛГБТ-пропаганды*, оскорбления семьи, религии или Родины?" - уточнила Лантратова.
Глава думского комитета подчеркнула, что ответственность за достоверность ответов полностью ложится на бизнес, а государство получает действенный инструмент для последующего контроля и надзора.
"Это разумная и современная модель сорегулирования, которая реально вовлекает рынок в ответственность за то, что попадает в руки к нашим детям. Крайне важным и сложным направлением нашей работы является регулирование сферы видеоигр, которая стала, без преувеличения, одним из ключевых каналов информационно-психологического воздействия", - подытожила она.
В Госдуме 2 декабря состоялся круглый стол "Интернет, мессенджеры и игры как поле информационной войны против детей: система защиты и регулирования". Мероприятие организовано комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и рабочей группой "Обеспечение детской безопасности, противодействие деструктивным идеологиям в детской и молодежной среде" комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья".
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Заголовок открываемого материала