В Госдуму внесли проект о бесплатных парковках вблизи места жительства
02.12.2025
В Госдуму внесли проект о бесплатных парковках вблизи места жительства
В Госдуму внесен законопроект о бесплатных парковках вблизи места жительства и к объектам социального назначения, документ доступен в думской электронной базе.
общество
сергей миронов
госдума рф
справедливая россия
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о бесплатных парковках вблизи места жительства и к объектам социального назначения, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта закона выступила группа депутатов во главе с лидером фракции Госдумы
"Справедливая Россия
" Сергеем Мироновым
.
"Предлагаемый законопроект представляет собой необходимую правовую меру, направленную на защиту конституционных прав граждан, гарантирование им беспрепятственного доступа к парковочным местам вблизи места жительства и к объектам социального назначения и устранение социальной напряженности, связанной с введением платных парковок на придомовых территориях и у социальных объектов", - подчеркивается в пояснительной записке к проекту.
Авторы инициативы подчеркивают, что введение данного правила обусловлено необходимостью обеспечения доступности социальных объектов и создаёт дополнительные гарантии реализации прав граждан на получение медицинских, образовательных, культурных и иных видов социальных услуг.