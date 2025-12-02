Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о бесплатных парковках вблизи места жительства
02.12.2025
16:08 02.12.2025
В Госдуму внесли проект о бесплатных парковках вблизи места жительства
В Госдуму внесен законопроект о бесплатных парковках вблизи места жительства и к объектам социального назначения, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 02.12.2025
общество, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФЗаседание Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о бесплатных парковках вблизи места жительства и к объектам социального назначения, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта закона выступила группа депутатов во главе с лидером фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
"Предлагаемый законопроект представляет собой необходимую правовую меру, направленную на защиту конституционных прав граждан, гарантирование им беспрепятственного доступа к парковочным местам вблизи места жительства и к объектам социального назначения и устранение социальной напряженности, связанной с введением платных парковок на придомовых территориях и у социальных объектов", - подчеркивается в пояснительной записке к проекту.
Авторы инициативы подчеркивают, что введение данного правила обусловлено необходимостью обеспечения доступности социальных объектов и создаёт дополнительные гарантии реализации прав граждан на получение медицинских, образовательных, культурных и иных видов социальных услуг.
Индивидуальные регистрационные знаки автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Госдума в феврале рассмотрит проект о продаже красивых автономеров
1 декабря, 20:34
 
Общество Сергей Миронов Госдума РФ Справедливая Россия
 
 
