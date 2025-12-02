В Госдуму внесли проект о бесплатных парковках вблизи места жительства

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о бесплатных парковках вблизи места жительства и к объектам социального назначения, документ доступен в думской электронной базе.

"Предлагаемый законопроект представляет собой необходимую правовую меру, направленную на защиту конституционных прав граждан, гарантирование им беспрепятственного доступа к парковочным местам вблизи места жительства и к объектам социального назначения и устранение социальной напряженности, связанной с введением платных парковок на придомовых территориях и у социальных объектов", - подчеркивается в пояснительной записке к проекту.