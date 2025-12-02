Рейтинг@Mail.ru
15:52 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059253316.html
Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении эксперимента по ОГЭ
2025-12-02T15:52:00+03:00
2025-12-02T15:52:00+03:00
общество
россия
тюменская область
москва
госдума рф
основной государственный экзамен (огэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251003/oge-2046097124.html
https://ria.ru/20250305/gosduma-2003214843.html
россия
тюменская область
москва
общество, россия, тюменская область, москва, госдума рф, основной государственный экзамен (огэ)
Общество, Россия, Тюменская область, Москва, Госдума РФ, Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении эксперимента по ОГЭ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года и расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах.
Проект был внесён в Госдуму правительством РФ.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Кравцов анонсировал расширение эксперимента со сдачей ОГЭ
3 октября, 09:11
Проектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.
Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
ГД приняла проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах
5 марта, 14:52
 
Общество, Россия, Тюменская область, Москва, Госдума РФ, Основной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
