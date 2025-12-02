Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении эксперимента по ОГЭ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года и расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах.

Проект был внесён в Госдуму правительством РФ

Проектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.

Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями

Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве Санкт-Петербурге , а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.