В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей - РИА Новости, 02.12.2025
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили не утверждать градостроительные проекты без проведения публичных... РИА Новости, 02.12.2025
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей
КПРФ предложила не утверждать градостроительные проекты без учета мнения жителей
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили не утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний.
Законопроект о соответствующих изменениях будет внесен в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Положения законопроекта предлагают исключить норму, разрешающую субъектам РФ
утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, а также (направлены - ред.) на ограничение повсеместной замены очных публичных слушаний на проведение общественных обсуждений исключительно посредством информационных систем", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутат Госдумы
, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин
в беседе с РИА Новости рассказал, что с 2022 года регионам было разрешено утверждать проекты градостроительных документов без проведения публичных слушаний. Он уточнил, что к таким объектам относятся генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территорий.
"Многие субъекты воспользовались этой нормой и фактически отменили очные обсуждения, заменив их формальными онлайн-опросами. В результате жители потеряли возможность задавать вопросы, выражать мнение и влиять на решения, которые напрямую затрагивают их интересы на уровне дома, двора, района, поселения или города. Из-за чего во многих регионах возникли конфликты, связанные с застройкой территорий, уплотнением жилых районов и реализацией строительных проектов без учета мнения местных жителей", - заявил парламентарий.