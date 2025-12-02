В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили не утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний.

Законопроект о соответствующих изменениях будет внесен в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

"Многие субъекты воспользовались этой нормой и фактически отменили очные обсуждения, заменив их формальными онлайн-опросами. В результате жители потеряли возможность задавать вопросы, выражать мнение и влиять на решения, которые напрямую затрагивают их интересы на уровне дома, двора, района, поселения или города. Из-за чего во многих регионах возникли конфликты, связанные с застройкой территорий, уплотнением жилых районов и реализацией строительных проектов без учета мнения местных жителей", - заявил парламентарий.