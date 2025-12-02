Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 02.12.2025 (обновлено: 07:08 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059095457.html
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей - РИА Новости, 02.12.2025
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили не утверждать градостроительные проекты без проведения публичных... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:07:00+03:00
2025-12-02T07:08:00+03:00
россия
юрий афонин
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059088188.html
https://ria.ru/20251122/gosduma-2056744541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий афонин, госдума рф, кпрф
Россия, Юрий Афонин, Госдума РФ, КПРФ
В ГД предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей

КПРФ предложила не утверждать градостроительные проекты без учета мнения жителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили не утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний.
Законопроект о соответствующих изменениях будет внесен в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ГД призвали выработать единые правила компенсаций по "схеме Долиной"
04:40
"Положения законопроекта предлагают исключить норму, разрешающую субъектам РФ утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, а также (направлены - ред.) на ограничение повсеместной замены очных публичных слушаний на проведение общественных обсуждений исключительно посредством информационных систем", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости рассказал, что с 2022 года регионам было разрешено утверждать проекты градостроительных документов без проведения публичных слушаний. Он уточнил, что к таким объектам относятся генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территорий.
"Многие субъекты воспользовались этой нормой и фактически отменили очные обсуждения, заменив их формальными онлайн-опросами. В результате жители потеряли возможность задавать вопросы, выражать мнение и влиять на решения, которые напрямую затрагивают их интересы на уровне дома, двора, района, поселения или города. Из-за чего во многих регионах возникли конфликты, связанные с застройкой территорий, уплотнением жилых районов и реализацией строительных проектов без учета мнения местных жителей", - заявил парламентарий.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб
22 ноября, 04:16
 
РоссияЮрий АфонинГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала