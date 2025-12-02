Рейтинг@Mail.ru
03:53 02.12.2025
В ГД предложили ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом
общество, россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Госдума РФ
В ГД предложили ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом

Миронов предложил ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, обращение на имя российского премьера Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется необходимым предложить рассмотреть вопрос о введении специальной ипотечной программы со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида", - говорится в письме.
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки
30 ноября, 04:22
"Для них партия "Справедливая Россия" предлагает ввести специальную льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых", - сказал лидер партии.
Миронов отметил, что в таких семьях родители тратят немалые деньги на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход за детьми-инвалидами. Он также привел данные Фонда социального страхования, согласно которым в РФ насчитываются более 780 тысяч детей с инвалидностью.
"Это означает, что сотни тысяч семей нуждаются в особых жилищных условиях. И поскольку для ребенка в инвалидной коляске нужны нестандартные планировочные решения, для таких семей жилищный вопрос выходит за рамки бытового удобства", - заключил глава думской фракции.
В ГД выступили против семейной ипотеки на вторичном рынке для всех регионов
22 ноября, 10:45
 
