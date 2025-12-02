В ГД предложили ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, обращение на имя российского премьера Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется необходимым предложить рассмотреть вопрос о введении специальной ипотечной программы со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида", - говорится в письме.

В беседе с агентством Миронов напомнил, что в РФ действует программа "Семейная ипотека", которая помогает семьям с детьми приобретать жилье под 6% годовых. Эта мера, по его словам, решает важную задачу поддержки россиян и улучшения их жилищных условий, но параметры государственной программы не учитывают финансовую нагрузку на родителей, которые занимаются воспитанием ребенка-инвалида.

"Для них партия " Справедливая Россия " предлагает ввести специальную льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых", - сказал лидер партии.

Миронов отметил, что в таких семьях родители тратят немалые деньги на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход за детьми-инвалидами. Он также привел данные Фонда социального страхования, согласно которым в РФ насчитываются более 780 тысяч детей с инвалидностью.