https://ria.ru/20251202/gosduma-2059086453.html
В ГД предложили ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом
В ГД предложили ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом - РИА Новости, 02.12.2025
В ГД предложили ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых для семей,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T03:53:00+03:00
2025-12-02T03:53:00+03:00
2025-12-02T03:53:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251130/ipoteka-2058678829.html
https://ria.ru/20251122/aksakov-2056771787.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Госдума РФ
В ГД предложили ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом
Миронов предложил ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, обращение на имя российского премьера Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется необходимым предложить рассмотреть вопрос о введении специальной ипотечной программы со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида", - говорится в письме.
В беседе с агентством Миронов
напомнил, что в РФ
действует программа "Семейная ипотека", которая помогает семьям с детьми приобретать жилье под 6% годовых. Эта мера, по его словам, решает важную задачу поддержки россиян и улучшения их жилищных условий, но параметры государственной программы не учитывают финансовую нагрузку на родителей, которые занимаются воспитанием ребенка-инвалида.
"Для них партия "Справедливая Россия
" предлагает ввести специальную льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых", - сказал лидер партии.
Миронов отметил, что в таких семьях родители тратят немалые деньги на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход за детьми-инвалидами. Он также привел данные Фонда социального страхования, согласно которым в РФ насчитываются более 780 тысяч детей с инвалидностью.
"Это означает, что сотни тысяч семей нуждаются в особых жилищных условиях. И поскольку для ребенка в инвалидной коляске нужны нестандартные планировочные решения, для таких семей жилищный вопрос выходит за рамки бытового удобства", - заключил глава думской фракции.