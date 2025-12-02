Не рассчитали силы. Давление на Россию вызвало обратный эффект

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Попытки Вашингтона выдавить Россию с газового рынка ударят по американской же экономике: топливо внутри страны резко подорожает, а экспорт просядет, утверждает Международное энергетическое агентство (МЭА). Об этих и других возможных экономических последствиях геополитической борьбы — в материале РИА Новости.

Неожиданный поворот

Прекращение российских поставок трубопроводного газа в Европу резко изменило ситуацию и вывело СПГ на передний план, отмечает МЭА. В результате США прочно обосновались на рынке энергоресурсов ЕС, и торговое соглашение Трампа только укрепило позиции Вашингтона. Напомним: в июле в числе прочего Брюссель обязался в течение трех лет закупить американские энергоносители на астрономическую сумму в 750 миллиардов долларов. Для сравнения: по данным Евростата, в 2024-м на это потратили 430 миллиардов, причем на долю Соединенных Штатов пришлось всего 18 процентов — 79 миллиардов.

И в Вашингтоне намерены закрутить гайки еще сильнее, урегулировав ряд нерешенных вопросов, включая налоги на цифровые сервисы, дискриминацию американских компаний и ценообразование на лекарства, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа. "Мы стремимся заключить юридически обязывающее письменное соглашение с Европейским союзом", — сказал чиновник. Таким образом американцы надеются вытеснить конкурентов и занять большую часть рынка.

И наращивают мощности по сжижению газа. По данным МЭА, к 2030-му мировые поставки СПГ должны увеличиться на беспрецедентные 300 миллиардов кубометров. Из них половину обеспечат именно США, однако с неприятными последствиями для собственной экономики.

Кому нужен СПГ

За десять лет внутренние цены на газ в Штаты увеличатся вдвое — до 160 долларов за тысячу кубов, уточняют аналитики МЭА в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025. Объясняют это высокой экспортной активностью и ростом спроса.

"Уже при 150 долларах себестоимость СПГ на выходе составит порядка 300-350 за тысячу кубометров. Соответственно, чтобы трейдеры не несли системные убытки, цена на приемных терминалах в Европе должна быть не ниже 350-400 долларов, а в Азии — 400-450", — рассуждает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

При этом, как предсказывают в МЭА, в отличие от США, в странах ЕС, Китае и Японии цены на газ к 2035 году снизятся. Потенциал газового рынка ограничен из-за внедрения возобновляемых источников, развития атомной энергетики, общего повышения энергоэффективности. В результате в 2030-м образуется избыток в 65 миллиардов кубометров, и в 2035-м в ЕС газ подешевеет на 12 процентов, в Китае — на четыре, в Японии — на 17. И несмотря на увеличение экспорта, доходы снизятся.

Нет худа без добра

В МЭА ожидают, что меры ЕС по обеспечению энергетической безопасности дадут эффект, да и рост предложения собьет цены на СПГ по всему миру. Наряду с США и Катаром Россия тоже подготовилась к гонке. Не без трудностей, но реализуются новые проекты: "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 3", "Мурманский СПГ", а также "Обский СПГ" и "Таймыр СПГ". Похоже, что в МЭА учитывают и это, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"США же просто достигнут экспортного паритета: построят множество СПГ-заводов, а добыча не увеличится, и американским газовым компаниям придется выбирать — внешний или внутренний рынок. Локальным ценам нужно будет конкурировать с мировыми за вычетом сжижения и доставки", — объясняет Юшков.

Со времен сланцевой революции газ был заперт на внутреннем рынке США, его избыток закономерно привел к снижению цен, отсюда — дешевые электроэнергия, газохимия и удобрения, а следовательно, и конкурентное преимущество. Именно поэтому Джо Байден в конце своего срока ограничил выдачу лицензий на экспорт СПГ, напоминает эксперт.

"Думаю, Трамп также изменит стратегию и вернется к ограничениям экспорта. К тому же, столкнувшись с повышением цен на внутреннем рынке, американцы в меньшей степени будут воспринимать российские проекты как угрозу", — уточняет он.

Помимо прочего, из-за непомерно раздутого госдолга, высоких военных расходов, а теперь еще и импортных пошлин внутренние цены на топливо в США находятся под большим инфляционным давлением, добавляет доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. А стремление Трампа возродить локальное производство и перенос европейских заводов в страну существенно увеличат потребление энергоресурсов, сделав их, соответственно, еще дороже.

По словам эксперта, конечная цель такой политики — выравнять товарный дисбаланс: пока Соединенные Штаты потребляют значительно больше, чем производят. Но нужно найти способ поддерживать высокие цены на внешнем рынке, удерживая низкие на внутреннем. В сложившихся условиях это очень трудно.