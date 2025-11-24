https://ria.ru/20251124/ssha-2057165367.html
США планируют юридически закрепить торговое соглашение с ЕС, пишет NYT
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости.
США рассчитывают подписать с Европейским союзом обязывающее письменное торговое соглашение, сообщил высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа газете New York Times.
"Мы стремимся заключить юридически обязывающее, письменное соглашение с Европейским союзом", - сказал чиновник, добавив, что американская сторона намерена урегулировать "ряд вопросов, которые до сих пор остаются нерешёнными, включая налоги на цифровые сервисы, дискриминацию американских компаний и ценообразование на лекарства".
Как пишет New York Times американская сторона уже несколько месяцев требует от Брюсселя
смягчить цифровые ограничения, однако европейские лидеры сопротивляются, особенно в части регулирования контента в соцсетях, которое ЕС
считает вопросом суверенитета.
Источник также отметил, что просьбы ЕС о дальнейшем снижении пошлин "не соответствуют ходу переговоров", указав, что прежде чем США
пойдут на новые уступки, необходимо полностью реализовать рамочное соглашение, заключённое в июле.
В то же время, по данным издания, этот процесс может затянуться: Евросоюз подготовил законопроект, предусматривающий снижение тарифов на американские промышленные товары и часть сельхозэкспорта в рамках будущего торгового пакта.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
и президент США Дональд Трамп
27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.