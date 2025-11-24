Рейтинг@Mail.ru
США планируют юридически закрепить торговое соглашение с ЕС, пишет NYT - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ssha-2057165367.html
США планируют юридически закрепить торговое соглашение с ЕС, пишет NYT
США планируют юридически закрепить торговое соглашение с ЕС, пишет NYT - РИА Новости, 24.11.2025
США планируют юридически закрепить торговое соглашение с ЕС, пишет NYT
США рассчитывают подписать с Европейским союзом обязывающее письменное торговое соглашение, сообщил высокопоставленный представитель администрации Дональда... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:23:00+03:00
2025-11-24T15:23:00+03:00
в мире
сша
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031853854.html
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_13b4fc2c84072ad5abf31919c975d764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
США планируют юридически закрепить торговое соглашение с ЕС, пишет NYT

NYT: США планируют юридически закрепить торговое соглашение с ЕС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. США рассчитывают подписать с Европейским союзом обязывающее письменное торговое соглашение, сообщил высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа газете New York Times.
"Мы стремимся заключить юридически обязывающее, письменное соглашение с Европейским союзом", - сказал чиновник, добавив, что американская сторона намерена урегулировать "ряд вопросов, которые до сих пор остаются нерешёнными, включая налоги на цифровые сервисы, дискриминацию американских компаний и ценообразование на лекарства".
Как пишет New York Times американская сторона уже несколько месяцев требует от Брюсселя смягчить цифровые ограничения, однако европейские лидеры сопротивляются, особенно в части регулирования контента в соцсетях, которое ЕС считает вопросом суверенитета.
Источник также отметил, что просьбы ЕС о дальнейшем снижении пошлин "не соответствуют ходу переговоров", указав, что прежде чем США пойдут на новые уступки, необходимо полностью реализовать рамочное соглашение, заключённое в июле.
В то же время, по данным издания, этот процесс может затянуться: Евросоюз подготовил законопроект, предусматривающий снижение тарифов на американские промышленные товары и часть сельхозэкспорта в рамках будущего торгового пакта.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Сделка Трампа с ЕС унизительна для европейцев, заявил Медведев
28 июля, 10:35
 
В миреСШАБрюссельДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала