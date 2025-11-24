США планируют юридически закрепить торговое соглашение с ЕС, пишет NYT

"Мы стремимся заключить юридически обязывающее, письменное соглашение с Европейским союзом", - сказал чиновник, добавив, что американская сторона намерена урегулировать "ряд вопросов, которые до сих пор остаются нерешёнными, включая налоги на цифровые сервисы, дискриминацию американских компаний и ценообразование на лекарства".