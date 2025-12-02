Рейтинг@Mail.ru
Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 100 голов
Футбол
 
22:57 02.12.2025 (обновлено: 23:55 02.12.2025)
Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 100 голов
Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 100 голов
Норвежский футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 забитых мячей быстрее всех в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 100 голов

Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 100 голов, побив рекорд Ширера

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Норвежский футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 забитых мячей быстрее всех в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Во вторник 25-летний нападающий отметился голом на 17-й минуте в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма". Данный мяч стал для норвежца 100-м в АПЛ, для данного достижения ему потребовалось провести 111 матчей.
Английская премьер-лига (АПЛ)
02 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
Фулхэм
4 : 5
Манчестер Сити
45‎’‎ • Эмиль Смит Роу
(Харри Уилсон)
57‎’‎ • Алекс Ивоби
72‎’‎ • Самуэль Чуквуэзе
78‎’‎ • Самуэль Чуквуэзе
17‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Жереми Доку)
37‎’‎ • Тиджани Рейндерс
(Эрлинг Холанд)
44‎’‎ • Фил Фоден
48‎’‎ • Фил Фоден
(Эрлинг Холанд)
54‎’‎ • Сандер Берге (А)
Холанд быстрее всех в истории АПЛ смог достичь данной отметки. Норвежец побил предыдущее достижение, которое принадлежало английскому форварду Алану Ширеру (124 игры).
Холанд перешел в "Манчестер Сити" летом 2022 года. Его действующий контракт с "горожанами" рассчитан до июня 2034 года. В составе "Сити" он стал победителем Лиги чемпионов, дважды завоевывал титул чемпиона Англии, а также по одному разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Джордан Пикфорд - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Эвертон" победил "МЮ" в АПЛ, несмотря на нелепое удаление
25 ноября, 00:59
 
