Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 100 голов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Норвежский футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 забитых мячей быстрее всех в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Во вторник 25-летний нападающий отметился голом на 17-й минуте в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма". Данный мяч стал для норвежца 100-м в АПЛ, для данного достижения ему потребовалось провести 111 матчей.
02 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
45’ • Эмиль Смит Роу
57’ • Алекс Ивоби
72’ • Самуэль Чуквуэзе
78’ • Самуэль Чуквуэзе
17’ • Эрлинг Холанд
37’ • Тиджани Рейндерс
44’ • Фил Фоден
48’ • Фил Фоден
54’ • Сандер Берге (А)
Холанд быстрее всех в истории АПЛ смог достичь данной отметки. Норвежец побил предыдущее достижение, которое принадлежало английскому форварду Алану Ширеру (124 игры).
Холанд перешел в "Манчестер Сити" летом 2022 года. Его действующий контракт с "горожанами" рассчитан до июня 2034 года. В составе "Сити" он стал победителем Лиги чемпионов, дважды завоевывал титул чемпиона Англии, а также по одному разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
