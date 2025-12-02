Россия на Новый год сократит ввоз живых елок на треть

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия сократит закупки живых деревьев к предстоящим праздникам у других стран почти на треть по сравнению с прошлым годом, до 150 тысяч елок, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.

"Импорт живых деревьев продолжает снижаться: в этом сезоне ожидается не более 150 тысяч деревьев против 220 тысяч годом ранее", - говорится в сообщении.

Белоруссия, Казахстан, Сербия, Нидерланды и Отмечается, что основными поставщиками являются Польша Германия , а также Латвия Дания , сохраняющая лидерство в поставках пихты Нордмана.

По данным банка, деревья отечественного производства занимают примерно 70% рынка. Лидерство по заготовке среди российских регионов принадлежит Сибирскому федеральному округу с примерно 100 тысячами деревьев. Приволжский федеральный округ заготавливает еще 90 тысяч, Северо-Запад - около 60 тысяч, регионы Урала - до 30 тысяч деревьев, а Дальний Восток , Центральная Россия и Юг суммарно - еще до 50 тысяч деревьев.