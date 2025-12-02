Россия на Новый год сократит ввоз живых елок на треть

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия сократит закупки живых деревьев к предстоящим праздникам у других стран почти на треть по сравнению с прошлым годом, до 150 тысяч елок, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"Импорт живых деревьев продолжает снижаться: в этом сезоне ожидается не более 150 тысяч деревьев против 220 тысяч годом ранее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основными поставщиками являются Польша, Белоруссия, Казахстан, Германия, а также Латвия, Сербия, Нидерланды и Дания, сохраняющая лидерство в поставках пихты Нордмана.
По данным банка, деревья отечественного производства занимают примерно 70% рынка. Лидерство по заготовке среди российских регионов принадлежит Сибирскому федеральному округу с примерно 100 тысячами деревьев. Приволжский федеральный округ заготавливает еще 90 тысяч, Северо-Запад - около 60 тысяч, регионы Урала - до 30 тысяч деревьев, а Дальний Восток, Центральная Россия и Юг суммарно - еще до 50 тысяч деревьев.
Добавляется, что хвойные деревья заготавливаются на землях лесного фонда - более 80% объема формируется по договорам аренды лесных участков и купли-продажи. При этом доля специализированных питомников постепенно растет, усиливая предложение декоративных и посадочных форматов.
