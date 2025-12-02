Рейтинг@Mail.ru
Россия на Новый год сократит ввоз живых елок на треть
06:47 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/elki-2059094373.html
Россия на Новый год сократит ввоз живых елок на треть
Россия на Новый год сократит ввоз живых елок на треть
экономика
россия
польша
белоруссия
россельхозбанк
россия
польша
белоруссия
экономика, россия, польша, белоруссия, россельхозбанк
Экономика, Россия, Польша, Белоруссия, Россельхозбанк
Россия на Новый год сократит ввоз живых елок на треть

Россельхозбанк: Россия на Новый год сократит ввоз живых елок на треть

Мужчина выбирает ёлку на елочном базаре в Москве
Мужчина выбирает ёлку на елочном базаре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мужчина выбирает ёлку на елочном базаре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия сократит закупки живых деревьев к предстоящим праздникам у других стран почти на треть по сравнению с прошлым годом, до 150 тысяч елок, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"Импорт живых деревьев продолжает снижаться: в этом сезоне ожидается не более 150 тысяч деревьев против 220 тысяч годом ранее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основными поставщиками являются Польша, Белоруссия, Казахстан, Германия, а также Латвия, Сербия, Нидерланды и Дания, сохраняющая лидерство в поставках пихты Нордмана.
По данным банка, деревья отечественного производства занимают примерно 70% рынка. Лидерство по заготовке среди российских регионов принадлежит Сибирскому федеральному округу с примерно 100 тысячами деревьев. Приволжский федеральный округ заготавливает еще 90 тысяч, Северо-Запад - около 60 тысяч, регионы Урала - до 30 тысяч деревьев, а Дальний Восток, Центральная Россия и Юг суммарно - еще до 50 тысяч деревьев.
Добавляется, что хвойные деревья заготавливаются на землях лесного фонда - более 80% объема формируется по договорам аренды лесных участков и купли-продажи. При этом доля специализированных питомников постепенно растет, усиливая предложение декоративных и посадочных форматов.
ЭкономикаРоссияПольшаБелоруссияРоссельхозбанк
 
 
