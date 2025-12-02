Эксперт рассказал, когда увеличится турпоток из Китая в Россию

ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Ажиотаж на поездки в Россию у китайских туристов проявится уже в ближайшие дни, главными направлениями могут стать Москва, Санкт-Петербург и Байкал, заявила РИА Новости директор международного центра делового взаимодействия SCI Асель Смоляр.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.

"Это для нас самая ожидаемая новость. В первую очередь, конечно, интерес будет к Санкт-Петербургу Москве , своих туристов примут и приграничные регионы, и поток к ним будет расти", - заявила Смоляр.

Она добавила, что "Байкал традиционно вызывает интерес, на Байкал поедут, но важно уже обновлять свое позиционирование и продвигаться на рынке Китая".

"У нас крайне слабый маркетинг, а качество сервиса у нас на очень высоком уровне, но при этом и цены достаточно высокие. Думаю, первый ажиотаж мы увидим уже в ближайшие дни, в первую очередь по продаже билетов и бронированию отелей", - отметила Смоляр.

По ее словам, возможно, проявит себя системная проблема нехватки гидов, и ее надо решать, в том числе, предоставляя аудиогиды на китайском языке повсеместно. Она отметила, что уже сейчас понятно, что в регионах не хватает гидов с китайским языком.