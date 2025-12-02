https://ria.ru/20251202/ekspert-2059209408.html
Эксперт рассказал, когда увеличится турпоток из Китая в Россию
Эксперт рассказал, когда увеличится турпоток из Китая в Россию - РИА Новости, 02.12.2025
Эксперт рассказал, когда увеличится турпоток из Китая в Россию
Ажиотаж на поездки в Россию у китайских туристов проявится уже в ближайшие дни, главными направлениями могут стать Москва, Санкт-Петербург и Байкал, заявила РИА РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:22:00+03:00
2025-12-02T14:22:00+03:00
2025-12-02T14:22:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg
https://ria.ru/20251202/shojgu-2059174565.html
https://ria.ru/20251202/peskov-2059152916.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_cfcabd242c7d9c73a7d8e95108d9a2eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, владимир путин
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Эксперт рассказал, когда увеличится турпоток из Китая в Россию
Смоляр: ажиотаж на поездки в Россию у туристов из Китая начнется в ближайшие дни
ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Ажиотаж на поездки в Россию у китайских туристов проявится уже в ближайшие дни, главными направлениями могут стать Москва, Санкт-Петербург и Байкал, заявила РИА Новости директор международного центра делового взаимодействия SCI Асель Смоляр.
В понедельник президент России Владимир Путин
подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР
смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
"Это для нас самая ожидаемая новость. В первую очередь, конечно, интерес будет к Санкт-Петербургу
и Москве
, своих туристов примут и приграничные регионы, и поток к ним будет расти", - заявила Смоляр.
Она добавила, что "Байкал традиционно вызывает интерес, на Байкал
поедут, но важно уже обновлять свое позиционирование и продвигаться на рынке Китая".
"У нас крайне слабый маркетинг, а качество сервиса у нас на очень высоком уровне, но при этом и цены достаточно высокие. Думаю, первый ажиотаж мы увидим уже в ближайшие дни, в первую очередь по продаже билетов и бронированию отелей", - отметила Смоляр.
По ее словам, возможно, проявит себя системная проблема нехватки гидов, и ее надо решать, в том числе, предоставляя аудиогиды на китайском языке повсеместно. Она отметила, что уже сейчас понятно, что в регионах не хватает гидов с китайским языком.
"Рынок изменился, надо понимать, что и китайский турист изменился - и это важно учитывать при формировании предложений. Поменялся возраст туристов, программа по наполнению, гастрономия", - указала она.