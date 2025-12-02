Рейтинг@Mail.ru
Европе пора перестать перекладывать ответственность на США, заявили в ЕК - РИА Новости, 02.12.2025
14:46 02.12.2025
Европе пора перестать перекладывать ответственность на США, заявили в ЕК
Европе пора перестать перекладывать ответственность на США, заявили в ЕК - РИА Новости, 02.12.2025
Европе пора перестать перекладывать ответственность на США, заявили в ЕК
Европе нужно преодолеть психологическую установку на ожидание того, что США возьмут инициативу в свои руки, как произошло в случае с предлагаемым Вашингтоном... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
россия
сша
украина
урсула фон дер ляйен
андрюс кубилюс
дмитрий песков
еврокомиссия
россия
сша
украина
Европе пора перестать перекладывать ответственность на США, заявили в ЕК

ЕК: Европе нужно перестать ждать, пока США не возьмут инициативу в свои руки

Здание Еврокомиссии в Брюсселе
Здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европе нужно преодолеть психологическую установку на ожидание того, что США возьмут инициативу в свои руки, как произошло в случае с предлагаемым Вашингтоном планом по урегулированию конфликта на Украине, считает еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
В конце ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия и "коалиция желающих" продолжают работать с Украиной над своим планом по окончанию конфликта на Украине. Европейский план появился в СМИ на несколько дней позже американского.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Эксперт рассказал о последствиях окончания конфликта на Украине для ЕС
Вчера, 01:10
"Возможно, нам нужно преодолеть своего рода психологические барьеры, в том плане, что обычно мы ждем, пока какие-нибудь планы не появятся у Вашингтона", - сказал Кубилюс в интервью телеканалу Euronews.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе
Вчера, 13:17
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Давление США на Украину не в интересах ЕС, заявила Каллас
1 декабря, 17:49
 
