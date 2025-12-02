https://ria.ru/20251202/ek-2059219199.html
Европе пора перестать перекладывать ответственность на США, заявили в ЕК
ЕК: Европе нужно перестать ждать, пока США не возьмут инициативу в свои руки
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европе нужно преодолеть психологическую установку на ожидание того, что США возьмут инициативу в свои руки, как произошло в случае с предлагаемым Вашингтоном планом по урегулированию конфликта на Украине, считает еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
В конце ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
заявила, что Еврокомиссия и "коалиция желающих" продолжают работать с Украиной
над своим планом по окончанию конфликта на Украине. Европейский план появился в СМИ на несколько дней позже американского.
"Возможно, нам нужно преодолеть своего рода психологические барьеры, в том плане, что обычно мы ждем, пока какие-нибудь планы не появятся у Вашингтона", - сказал Кубилюс
в интервью телеканалу
Euronews.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.