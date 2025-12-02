Карьера в шоу-бизнесе, джаз, скандал с квартирой: биография Ларисы Долиной

МОСКВА — РИА Новости. Лариса Долина — советская и российская певица. Один из главных голосов отечественной сцены: джазовое образование, десятки сольных программ, хит "Погода в доме". Биография артистки, детство в Баку и Одессе, путь к славе, награды, личная жизнь, скандал с квартирой и его влияние на карьеру — в материале РИА Новости.
Детство и юность
Лариса Александровна Долина (урожденная Кудельман) родилась 10 сентября 1955 года в Баку, а затем вместе с семьей переехала в Одессу. Детство прошло в рабочих кварталах: отец Александр Кудельман был стекольщиком и трудился на стройке, мать Галина работала секретарем. Послевоенное время было небогатым, а жизнь в сыром подвале привела к возникновению у девочки тяжелой формы коклюша и хронического бронхита.
Одесса стала для будущей певицы не только школой выживания, но и временем взросления. Долина рассказывала о школьной травле по признаку происхождения. Эти эпизоды, по ее словам, придали ей упорства и сделали сцену не мечтой, а задачей.
В 6 лет Лариса начала учиться игре на виолончели и в 1970 году окончила музыкальную школу. Первые заработки были в одесских ресторанах и оркестрах, где она выступала в подростковом возрасте. В середине 1970-х на смену самодеятельности пришли полноценные выступления: Долина играла в оркестре "Мы одесситы" и участвовала в городских коллективах. Приглашения в оркестр Константина Орбеляна и ансамбль Полада Бюльбюль-оглы стали решающими — они открыли путь к профессиональной карьере и к переезду в Москву.
Образование
В середине 1980-х Лариса Долина получила образование на эстрадном отделении училища имени Гнесиных, затем — на эстрадном факультете Государственного музыкально-педагогического института, выбрав вокал.
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Музыкальная карьера
После выступления на конкурсе "Сочи-1978" Долину пригласили в джазовый оркестр "Современник" Анатолия Кролла. Гастроли и участие в программе "Антология джазового вокала" вывели ее в число артистов, свободно чувствующих себя в разных жанрах. Джаз сформировал многие особенности ее манеры — эмоциональную подачу, точное обращение с тембром и протяженную фразу, особенно раскрывающуюся в лирическом материале.
В 1982 году ее голос прозвучал в фильме "Чародеи" — песня "Три белых коня" принесла певице популярность. В середине 1980-х она начала самостоятельную карьеру: вышла программа "Затяжной прыжок", за ней — "Контрасты", "Льдинка", "Маленькая женщина". Эти работы обозначили стремление артистки соединять эстраду, джаз и поп и искать собственную художественную линию.
Настоящий прорыв произошел в 1996–1997 годах с программой и альбомом "Погода в доме", над которыми Долина работала с Русланом Горобцом и Михаилом Таничем. Тираж превысил миллион копий, а заглавная композиция стала визитной карточкой певицы. Позже она вспоминала, что этот этап научил иначе относиться к драматургии песни: важно не только мастерство голоса, но и внутренняя линия истории. Хиты "Стена", "Ресторан", "Дельтаплан" закрепили ее присутствие на телеэкранах и в радиоэфире.
В 2002 году певица вновь обратилась к джазу — программа "Carnival of Jazz" с биг-бэндом Игоря Бутмана превратилась в двойной альбом. В 2008-м Долина выпустила англоязычный альбом "Hollywood Mood", спродюсированный джазовым музыкантом Джорджем Дюком.
В 2025 году вышел двойной альбом "Будь со мной", где присутствуют дуэты с Григорием Лепсом и Филиппом Киркоровым.
Сегодня молодое поколение исполнителей и критики часто называют Ларису Долину примером сценического темперамента, профессиональной дисциплины и внимания к репертуару. Ее стиль строится не на хитах, а на создании собственных концертных миров.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонцерт на Красной площади, посвященный Дню России
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России. Архивное фото
Карьера в кино
Карьера Ларисы Долиной на экране стала естественным продолжением ее основной деятельности. Первое появление в кино связано с музыкой: песня "Три белых коня" для новогодней картины "Чародеи" (1982) стала чрезвычайно популярной.
В это же время Долина получила и роль в мюзикле "Мы из джаза" (1983), где сыграла Клементину. В конце 1980-х ее вокал нередко становился частью экранных образов — например, в ленте "Человек с бульвара Капуцинов", где она озвучивала героиню Диану Литтл.
Долина регулярно записывала саундтреки, выступала в музыкальных фильмах и появлялась в небольших ролях, где ее голос использовался как выразительный элемент драматургии. В профильных базах числятся десятки таких работ, дополняющих сценическую биографию.
Телевидение
На телевидении Лариса Долина неоднократно появлялась как гость и член жюри различных проектов: шоу "Дуэты", "Три аккорда", "Маска", "Универсальный артист" — это лишь часть ее экранных образов. Телевизионный формат дал ей возможность показать себя не только как певицу, но и как персонажа публичного диалога.
Дискография
- 1983 — "Две мечты";
- 1986 — Музыка к кинофильму "Танцплощадка";
- 1986 — "Песня Нептуна" (песни из кинофильма "Танцплощадка");
- 1986 — "Затяжной прыжок";
- 1988 — "Карточный домик";
- 1989 — "Новый день";
- 1990 — "Желтый дьявол";
- 1993— "Льдинка";
- 1993 — "Прости меня";
- 1994 — "Привыкай к Ларисе Долиной";
- 1995 — "Долина в долине страстей";
- 1996 — "Прощай"… нет "До свидания";
- 1997 — "Погода в доме";
- 1998 — "Счастливая доля";
- 1999 — "Певица и музыкант";
- 2000 — "Эпиграф";
- 2000— "По-новому жить";
- 2002 — "Carnival of Jazz";
- 2003 — "Острова любви";
- 2004 — "Оттепель";
- 2006 — "Обожженная душа";
- 2008 — "Hollywood Mood";
- 2009 — "Carnival of Jazz-2: No comments";
- 2010 — "Route 55";
- 2012 — "LARISA";
- 2015 — "Снимем маски, господа".
Лучшие песни Ларисы Долиной
- "Капкан";
- "Тройка";
- "Погода в доме";
- "Гимн#МыВместе";
- "Билась в твое сердце";
- "Россия";
- "По встречной";
- "Три белых коня";
- "В кейптаунском порту…";
- "Девочка моя".
Фильмография
- 1978 — "Бархатный сезон" — певица;
- 1983 — "Мы из джаза" — Клементина Фернандес, кубинская певица;
- 1989 — "Сувенир для прокурора" — певица Лариса;
- 1997 — "Новейшие приключения Буратино" — черепаха Тортилла;
- 2002 — "Золушка" — фея-крестная;
- 2007 — Лузер — Лариса Долина (камео);
- 2003 — "С Новым годом! С новым счастьем!" — Аэлита Ивановна / Лариса Долина;
- 2017 — "Жги!" — камео
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве
Певица Лариса Долина на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве
Педагогика и общественная деятельность
В 2016 году Лариса Долина стала заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения МГИК. Многие ее студенты появлялись в телевизионных проектах и конкурсах.
Артистка участвует в общественных и культурных советах, в том числе в Совете при Президенте РФ по культуре и искусству, и с 2003 года состоит в партии "Единая Россия".
Награды и признание
Лариса Долина — многократный лауреат профессиональных премий: "Овация", "Золотой граммофон", “Песня года”.
В 1998 году ей было присвоено почетное звание "Народная артистка Российской Федерации" — знак признания заслуг и вклада в музыкальную культуру.
Также она кавалер орденов Почета (2005), Дружбы (2018) и За заслуги перед Отечеством IV степени (2025).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве
Певица Лариса Долина во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве. Архивное фото
Личная жизнь
Первым мужем Ларисы Долиной был джазовый музыкант и дирижер Анатолий Миончинский. В браке, заключенном в конце 1970-х, родилась дочь Ангелина. Примерно через 7 лет этот союз завершился разводом.
Рождение дочери стало для певицы внутренней опорой. При всех профессиональных нагрузках она старалась уделять Ангелине максимум внимания. Повзрослев, девушка выбрала юридическую профессию и занялась бизнесом. Позже в семье появилась внучка Александра Миончинская.
После развода певица почти на 11 лет связала жизнь с бас-гитаристом Виктором Митязовым. Отношения, начавшиеся в 1987 году, проходили в условиях гастрольного темпа и плотного графика, что часто становилось источником напряжения.
В конце 1990-х мужем Ларисы Долиной стал бас-гитарист и продюсер Илья Спицын. Брак казался гармоничным: супруг включился в продюсирование ее проектов и стал частью творческой команды. Однако эта история завершилась в 2016 году.
Позднее певица говорила, что не стремится снова выходить замуж: сейчас ее мир строится вокруг работы, дочери и внучки.
Скандалы
Лариса Долина несколько раз оказывалась участницей конфликтов и скандальных ситуаций.
Конфликт с Валей Карнавал
Одним из заметных публичных эпизодов стал конфликт с блогершей и певицей Валей Карнавал (karna.val). Спор начался в эфире развлекательного шоу и быстро превратился в медийную полемику. Долина критиковала молодую исполнительницу за отсутствие профессионального вокального образования и искусственность сценического образа. В соцсетях эти слова вызвали волну обсуждений и поддержку в адрес Карнавал.
История стала частью более широкого спора о роли академической школы и новых цифровых форматов в музыке. Долина выступала за традиционное образование и профессиональные стандарты, а молодые артисты ссылались на свежие формы и вирусность. Конфликт получил продолжение в клипе Долиной "Мураши по коже", где появились намеки на ситуацию. Со временем напряжение сошло на нет: стороны публично примирились и выходили на сцену вместе.
Лариса Долина и Валя Карнавал. Архивное фото
"Эффект Долиной": скандал с квартирой
Летом 2024 года имя Ларисы Долиной оказалось в центре внимания из-за истории с недвижимостью. Певица продала квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Позже артистка заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили ее, будто она участвует в спецоперации по разоблачению преступной группы.
Следствие подтвердило версию о мошенничестве, и к концу 2025 года несколько фигурантов получили реальные сроки — вплоть до семи лет. Суд признал сделку недействительной и вернул Долиной ее жилье, но покупательница квартиры, заплатившая крупную сумму, осталась ни с чем. Эта коллизия вызвала широкую дискуссию, породив выражение "эффект Долиной".
Юристы подчеркивают, что при такой "односторонней реституции" добросовестный приобретатель теряет и квартиру, и деньги, а зачастую остается с неподъемным ипотечным кредитом на руках.
После судебного решения мошенники быстро сориентировались и запустили так называемые “бабушкины схемы”. Как поясняют юристы, их суть заключается в том, что махинаторы в сговоре с пожилыми продавцами недвижимости создают видимость законной сделки, добросовестный покупатель платит деньги, а сделка затем оспаривается в суде под предлогом влияния мошенников.
“Кейс Долиной” стал частью большого разговора о том, как защищать добросовестных покупателей и предотвращать подобные схемы. Дело обсуждали в медиа, в парламенте, а вокруг самой певицы возникла сложная репутационная ситуация: некоторые площадки замораживают концерты, опасаясь скандала.
Пользователи интернета отреагировали с фантазией, выдав гигантскую порцию мемов, а у дома в Хамовниках появилась “стена Долиной”.
Актуальные проекты Ларисы Долиной
Лариса Долина активно гастролирует, участвует в телевизионных проектах, готовит юбилейные программы. Певица выпустила новые композиции: "Билась в твое сердце", "Наша тайна", "Падали листья", "Пройдут дожди", "Дубликат".
В декабре 2025 года в театре им. Комиссаржевской состоится премьера мюзикла по мотивам "Оперы нищих" с участием Ларисы Долиной.