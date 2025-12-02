СМИ: Киев начал реструктуризацию долга

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские власти начали реструктуризировать долг, привязанный к ВВП, пишет газета Financial Times со ссылкой на Минфин страны.
"Киев начал реструктуризацию долгов, увязанных с (экономическими. — Прим. Ред.) темпами роста, на сумму 2,6 миллиарда долларов", — говорится в публикации ведомства на биржевом сервисе Oslo Brs NewsWeb.
Накануне украинский Минфин предложил инвесторам обменять так называемые ВВП-варранты на новые облигации до конца года. За это им пообещали денежный бонус в размере до 180 миллионов долларов и постепенный рост процентных платежей.
ВВП-варранты — облигации, привязанные к экономическому роста страны. Это означает, что выплаты по долгу увеличиваются вместе с валовым внутренним продуктом, и наоборот.
"Без реструктуризации Киев рискует выплатить миллиарды долларов в результате послевоенного экономического восстановления, что отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и основных государственных услуг", — приводит FT слова министра финансов Украины Сергея Марченко.
Таким образом киевский режим пытается подготовится к потенциальному мирному соглашению с Россией, а также сдержать рост долга на случай, если военный конфликт затянется, резюмировалось в статье.
Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня. На этом фоне международное агентство S&P Global Ratings удерживает кредитные рейтинги страны на дефолтных уровнях.
Киевские власти, столкнувшись в прошлом году с дефицитом бюджета в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжают рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.
При этом на Западе выделение новых пакетов помощи происходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей заявлял, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
