СМИ: Киев начал реструктуризацию долга

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские власти начали реструктуризировать долг, привязанный к ВВП, пишет газета Украинские власти начали реструктуризировать долг, привязанный к ВВП, пишет газета Financial Times со ссылкой на Минфин страны.

"Киев начал реструктуризацию долгов, увязанных с (экономическими. — Прим. Ред.) темпами роста, на сумму 2,6 миллиарда долларов", — говорится в публикации ведомства на биржевом сервисе Oslo Brs NewsWeb.

Накануне украинский Минфин предложил инвесторам обменять так называемые ВВП-варранты на новые облигации до конца года. За это им пообещали денежный бонус в размере до 180 миллионов долларов и постепенный рост процентных платежей.

ВВП-варранты — облигации, привязанные к экономическому роста страны. Это означает, что выплаты по долгу увеличиваются вместе с валовым внутренним продуктом, и наоборот.

"Без реструктуризации Киев рискует выплатить миллиарды долларов в результате послевоенного экономического восстановления, что отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и основных государственных услуг", — приводит FT слова министра финансов Украины Сергея Марченко

Таким образом киевский режим пытается подготовится к потенциальному мирному соглашению с Россией , а также сдержать рост долга на случай, если военный конфликт затянется, резюмировалось в статье.

Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня. На этом фоне международное агентство S&P Global Ratings удерживает кредитные рейтинги страны на дефолтных уровнях.

Киевские власти, столкнувшись в прошлом году с дефицитом бюджета в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжают рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.