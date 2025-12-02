СМИ: Украина начала реструктуризацию привязанного к ВВП долга

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму 2,6 миллиарда долларов, пишет газета Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму 2,6 миллиарда долларов, пишет газета Financial Times

Агентство Блумберг ранее передавало, что правительство Украины возобновило переговоры с владельцами ВВП-варрантов страны о реструктуризации долга после их недавнего прекращения.

"Украина начала реструктуризацию долгов, увязанных с (экономическими - ред.) темпами роста, на сумму 2,6 миллиарда долларов, которые считаются ключевыми для финансирования военных действий и которые грозили забрать миллиарды долларов из послевоенных финансов Киева", - говорится в материале газеты.

По данным издания, министерство финансов Украины в понедельник представило предложение инвесторам обменять ВВП-варранты на новые облигации до конца года в обмен на денежный бонус в размере до 180 миллионов долларов США и постепенно растущие процентные платежи после нескольких месяцев переговоров.

Газета пишет, что шаг подчеркивает, что Украина пытается подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению с Россией , а также необходимость сдерживания роста долга в случае, если военный конфликт затянется.

"Без реструктуризации Украина рискует выплатить миллиарды долларов в результате послевоенного экономического восстановления, что отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и основных государственных услуг", - приводит издание слова министра финансов Украины Сергея Марченко

Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".