В московский суд поступило дело о массовом отравлении лобио

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Дело директора "Локалкитчен" Антона Лозина и еще трех человек, обвиняемых в массовом отравлении лобио со смертельными исходами в 2024 году, поступило в Люблинский суд Москвы, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Дело зарегистрировано", - отмечается в материалах.

Подсудимые обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Владимиру Шину также инкриминируется статья 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).

По версии следствия, в мае-июне 2024 года руководитель ООО "Савон-К" Шин приобрел продовольственную фасоль, которую по его поручению разнорабочий Карим Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ботулотоксина.

В 2024 году товар приобрел гендиректор ООО "Локалкитчен" Лозин. Вместе с руководителем отдела качества Еленой Машковой, желая снизить финансовые издержки, он не обеспечил надлежащую проверку качества фасоли. И ее использовали для приготовления лобио, который продавали через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат".

В результате произошло массовое отравление салатом: из-за ботулизма два человека скончались, 298 гражданам был причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Также Шин в 2024 году путем подачи в органы полиции фальсифицированных заявлений незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, являющихся сотрудниками ООО "Савон-К", по месту жительства своей матери без намерения предоставить им указанное жилое помещение для пребывания, уточняется в релизе.

Потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда более чем на 70 миллионов рублей, часть которого ООО "Локалкитчен" добровольно компенсировало.