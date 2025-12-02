У напавшего на КПП в Дагестане замечали психические отклонения

МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Отец молодого человека, ликвидированного при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестан, имеет психические расстройства, у него самого в последние дни также наблюдались отклонения, рассказал РИА Новости глава села Татляр Дербентского района Рафат Ахмедов.

"Его мать и отец давно развелись. Отец болел, расстройства бывали у него психические, постоянно проходит лечение. Дядя тоже у него на учете у психиатра стоит... За ним самим такого раньше не замечалось. Но родственники говорят, что в последние три-четыре дня у него тоже это начало проявляться", - рассказал Ахмедов.