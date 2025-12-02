https://ria.ru/20251202/dagestan-2059089127.html
У напавшего на КПП в Дагестане замечали психические отклонения
У напавшего на КПП в Дагестане замечали психические отклонения - РИА Новости, 02.12.2025
У напавшего на КПП в Дагестане замечали психические отклонения
Отец молодого человека, ликвидированного при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестан, имеет психические расстройства, у него самого...
МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Отец молодого человека, ликвидированного при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестан, имеет психические расстройства, у него самого в последние дни также наблюдались отклонения, рассказал РИА Новости глава села Татляр Дербентского района Рафат Ахмедов.
Вечером 30 ноября мужчина с ножом напал на сотрудников полиции на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе
. По данным следствия, 33-летний житель республики неоднократно нанес ножом удары в область груди одному из сотрудников полиции - удары пришлись в бронежилет. После этого злоумышленник пошел в сторону второго сотрудника, который открыл стрельбу из табельного автоматического оружия. Нападавший получил смертельные ранения. Среди сотрудников никто не пострадал.
"Его мать и отец давно развелись. Отец болел, расстройства бывали у него психические, постоянно проходит лечение. Дядя тоже у него на учете у психиатра стоит... За ним самим такого раньше не замечалось. Но родственники говорят, что в последние три-четыре дня у него тоже это начало проявляться", - рассказал Ахмедов.
По словам главы села, отец отвез мужчину к матери, чтобы она за ним присмотрела.
"Он из дома вышел, без машины, ходил-бродил и как-то попал на КПП", - сказал собеседник агентства.