У напавшего на КПП в Дагестане замечали психические отклонения - РИА Новости, 02.12.2025
05:02 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/dagestan-2059089127.html
У напавшего на КПП в Дагестане замечали психические отклонения
У напавшего на КПП в Дагестане замечали психические отклонения - РИА Новости, 02.12.2025
У напавшего на КПП в Дагестане замечали психические отклонения
Отец молодого человека, ликвидированного при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестан, имеет психические расстройства, у него самого... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T05:02:00+03:00
2025-12-02T05:02:00+03:00
происшествия
дербентский район
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058869282_0:203:1076:808_1920x0_80_0_0_f291288d7f0dff205fe81d1bf0916107.jpg
https://ria.ru/20251201/chp-2058944168.html
https://ria.ru/20251126/arest-2057851087.html
дербентский район
республика дагестан
происшествия, дербентский район, республика дагестан
Происшествия, Дербентский район, Республика Дагестан
У напавшего на КПП в Дагестане замечали психические отклонения

Рафат Ахмедов: у напавшего на КПП в Дагестане были психические отклонения

© Кадр видео очевидцаАвтомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе
Автомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП Джемикентский в Дербентском районе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Кадр видео очевидца
Автомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Отец молодого человека, ликвидированного при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестан, имеет психические расстройства, у него самого в последние дни также наблюдались отклонения, рассказал РИА Новости глава села Татляр Дербентского района Рафат Ахмедов.
Вечером 30 ноября мужчина с ножом напал на сотрудников полиции на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе. По данным следствия, 33-летний житель республики неоднократно нанес ножом удары в область груди одному из сотрудников полиции - удары пришлись в бронежилет. После этого злоумышленник пошел в сторону второго сотрудника, который открыл стрельбу из табельного автоматического оружия. Нападавший получил смертельные ранения. Среди сотрудников никто не пострадал.
"Его мать и отец давно развелись. Отец болел, расстройства бывали у него психические, постоянно проходит лечение. Дядя тоже у него на учете у психиатра стоит... За ним самим такого раньше не замечалось. Но родственники говорят, что в последние три-четыре дня у него тоже это начало проявляться", - рассказал Ахмедов.
По словам главы села, отец отвез мужчину к матери, чтобы она за ним присмотрела.
"Он из дома вышел, без машины, ходил-бродил и как-то попал на КПП", - сказал собеседник агентства.
ПроисшествияДербентский районРеспублика Дагестан
 
 
