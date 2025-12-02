https://ria.ru/20251202/dagestan-2059086311.html
Глава села рассказал о напавшем на полицейских на КПП в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Молодой человек, ликвидированный при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестан, был очень тихим, замкнутым, друзей в родном селе у него не было, рассказал РИА Новости глава села Татляр Дербентского района Рафат Ахмедов.
Вечером 30 ноября мужчина с ножом напал на сотрудников полиции на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе
. По данным следствия, 33-летний житель республики неоднократно нанес ножом удары в область груди одному из сотрудников полиции - удары пришлись в бронежилет. После этого злоумышленник направился в сторону второго сотрудника, который открыл стрельбу из табельного автоматического оружия. Нападавший получил смертельные ранения. Среди сотрудников никто не пострадал.
"Он был очень тихий, спокойный, можно сказать, что замкнутый. Был сам по себе, без какого-то круга общения, друзей как таковых в селе у него не было, насколько я знаю. Даже когда здоровался, надо было прислушаться, чтоб его услышать", - сказал Ахмедов.
По словам главы села, в последнее время мужчина ездил на заработки в Тюмень
, работал там вахтовым методом, в родное село приезжал пару раз в год на один-два месяца.
"В селе тоже о нем никто ничего не знает. Без надобности, наверно, и на улицу не выходил", - поделился собеседник агентства.