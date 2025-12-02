Глава села рассказал о напавшем на полицейских на КПП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Молодой человек, ликвидированный при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестан, был очень тихим, замкнутым, друзей в родном селе у него не было, рассказал РИА Новости глава села Татляр Дербентского района Рафат Ахмедов.

"Он был очень тихий, спокойный, можно сказать, что замкнутый. Был сам по себе, без какого-то круга общения, друзей как таковых в селе у него не было, насколько я знаю. Даже когда здоровался, надо было прислушаться, чтоб его услышать", - сказал Ахмедов.