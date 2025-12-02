В Петербурге два человека погибли при пожаре в квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости . На месте пожара в квартире в Санкт-Петербурге обнаружены двое погибших, сообщило городское ГУМЧС.

Пожар произошел на улице Блохина, дом 29 в Петроградском районе.

"В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 12 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади. В 14.25 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении.