В Петербурге два человека погибли при пожаре в квартире
В Петербурге два человека погибли при пожаре в квартире
На месте пожара в квартире в Санкт-Петербурге обнаружены двое погибших, сообщило городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.12.2025
В Петербурге два человека погибли при пожаре в квартире
