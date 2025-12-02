На форуме в Петербурге обсудят планы научных исследований в Арктике

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Планы международных научных исследований в Арктике станут одной из тем обсуждений на предстоящем XV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" имени Артура Чилингарова, который состоится 9-10 декабря в Санкт-Петербурге , рассказал в интервью РИА Новости президент "Ассоциации полярников" РФ (АСПОЛ) Михаил Слипенчук.

"Арктика продолжает привлекать глобальное внимание, и интерес к ней вышел далеко за рамки приарктических государств. Интерес обусловлен комплексом факторов — от климатических изменений и транспортных возможностей до доступа к ресурсам и новым логистическим маршрутам", - сказал Слипенчук

По его словам, на форуме ожидается представительство широкого круга стран.

Международный трек форума будет включать несколько ключевых сессий, таких как "Взаимовыгодное сотрудничество с внерегиональными странами" и "Безграничное сотрудничество: международные научные исследования в Арктике", добавил Слипенчук.

"В фокусе обсуждений - темы экологии и климата, вопросы партнёрства: совместные проекты в логистике, международное просвещение и гуманитарное сотрудничество, образовательные программы, инвестиции и научные исследования, и мы уверены, что именно такой, неполитизированный диалог является залогом устойчивого развития всей Арктики и укрепления роли России в международной повестке и гуманитарном пространстве как ведущей полярной державы", - отметил глава АСПОЛ.