На форуме в Петербурге обсудят планы научных исследований в Арктике
08:46 02.12.2025 (обновлено: 08:56 02.12.2025)
На форуме в Петербурге обсудят планы научных исследований в Арктике
арктика, россия, санкт-петербург, михаил слипенчук, артур чилингаров
Арктика, Россия, Санкт-Петербург, Михаил Слипенчук, Артур Чилингаров
Ледники. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Планы международных научных исследований в Арктике станут одной из тем обсуждений на предстоящем XV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" имени Артура Чилингарова, который состоится 9-10 декабря в Санкт-Петербурге , рассказал в интервью РИА Новости президент "Ассоциации полярников" РФ (АСПОЛ) Михаил Слипенчук.
"Арктика продолжает привлекать глобальное внимание, и интерес к ней вышел далеко за рамки приарктических государств. Интерес обусловлен комплексом факторов — от климатических изменений и транспортных возможностей до доступа к ресурсам и новым логистическим маршрутам", - сказал Слипенчук.
По его словам, на форуме ожидается представительство широкого круга стран.
"Среди участников - представители Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Сингапура. Наряду с традиционными партнёрами в Арктике также будут представители Вьетнама, Турции, Бангладеш, Уганды", - отметил собеседник агентства.
Международный трек форума будет включать несколько ключевых сессий, таких как "Взаимовыгодное сотрудничество с внерегиональными странами" и "Безграничное сотрудничество: международные научные исследования в Арктике", добавил Слипенчук.
"В фокусе обсуждений - темы экологии и климата, вопросы партнёрства: совместные проекты в логистике, международное просвещение и гуманитарное сотрудничество, образовательные программы, инвестиции и научные исследования, и мы уверены, что именно такой, неполитизированный диалог является залогом устойчивого развития всей Арктики и укрепления роли России в международной повестке и гуманитарном пространстве как ведущей полярной державы", - отметил глава АСПОЛ.
Форум "Арктика: настоящее и будущее", организованный АСПОЛ, как ожидается, соберет более 2 тысяч человек из России и других государств. Деловая программа форума ориентирована на содействие реализации национальных целей России в Арктике. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Арктика Россия Санкт-Петербург Михаил Слипенчук Артур Чилингаров
 
 
