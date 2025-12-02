Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал о взаимодействии с Россией по Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/aes-2059229965.html
Гросси рассказал о взаимодействии с Россией по Запорожской АЭС
Гросси рассказал о взаимодействии с Россией по Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.12.2025
Гросси рассказал о взаимодействии с Россией по Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что взаимодействие с Россией по Запорожской АЭС идет профессионально, он регулярно информирует и Москву, и Киев обо... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:58:00+03:00
2025-12-02T14:58:00+03:00
россия
москва
киев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_219:310:3200:1987_1920x0_80_0_0_97a03268e764f7a3c37597e6ae1129e5.jpg
https://ria.ru/20251128/lihachev-2058289478.html
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056143530.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db769e925f9d2da521dbee39d1ed7d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, киев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Россия, Москва, Киев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси рассказал о взаимодействии с Россией по Запорожской АЭС

Гросси: взаимодействие с Россией по Запорожской АЭС идет профессионально

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что взаимодействие с Россией по Запорожской АЭС идет профессионально, он регулярно информирует и Москву, и Киев обо всем происходящем.
"Профессионально", - сказал Гросси в интервью австрийской газете die Presse, отвечая на вопрос, как идёт взаимодействие с Россией по Запорожской АЭС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков
28 ноября, 11:37
Глава МАГАТЭ добавил, что ситуация сложная. При этом, по его словам, в ходе взаимодействия стороны не касаются вопроса собственности.
"Агентство занимается исключительно безопасностью", - подчеркнул Гросси.
"Мы выслушиваем российскую сторону, затем даем свои оценки; иногда нас слышат, иногда нет. В целом взаимодействие рабочее. Я регулярно информирую и Москву, и Киев обо всем происходящем", - добавил глава МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Украину заставили отдать Запорожскую АЭС. Но есть нюанс
20 ноября, 08:00
 
РоссияМоскваКиевРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала