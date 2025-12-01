Рейтинг@Mail.ru
План по вводу жилья на 2025 год в Татарстане выполнили на 97 процентов
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
10:41 01.12.2025
План по вводу жилья на 2025 год в Татарстане выполнили на 97 процентов
План по вводу жилья в Татарстане на 2025 год выполнен на 97%, введено более 3,1 миллиона квадратных метров, сообщает министерство строительства, архитектуры и... РИА Новости, 01.12.2025
республика татарстан
жилье
казань
набережные челны
рустам минниханов
сабинский район
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
казань
набережные челны
сабинский район
жилье, казань, набережные челны, рустам минниханов, сабинский район, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Республика Татарстан, Жилье, Казань, Набережные Челны, Рустам Минниханов, Сабинский район, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

План по вводу жилья на 2025 год в Татарстане выполнили на 97 процентов

Строительство жилья
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Строительство жилья. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. План по вводу жилья в Татарстане на 2025 год выполнен на 97%, введено более 3,1 миллиона квадратных метров, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов провел в правительстве совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами республики. О ходе жилищного строительства доложил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.
"По словам министра, в республике построено 3,156 миллиона квадратных метров жилья, тем самым годовой план выполнен на 97%", - говорится в сообщении.
В частности, по линии коммерческого строительства сданы 42% от запланированного объема - это 89 многоквартирных домов суммарной площадью 707 тысяч квадратных метров. По программе социальной ипотеки выполнение плана достигло 93%. Из 35 домов готовы 20 общей площадью более 150 тысяч квадратных метров, в том числе девять домов в Казани, пять - в Набережных Челнах, по два дома в Бугульминском, Высокогорском и Сабинском районах. Что касается индивидуального жилищного строительства, к данному моменту сданы более 17 тысяч домов площадью около 2,3 миллиона квадратных метров.
Айзатуллин также доложил о реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Заключено пять государственных контрактов на приобретению 443 помещений из 450 жилых помещений, предназначенных для детей-сирот. По оставшимся семи помещениям заключение государственного контракта запланировано до 8 декабря текущего года.
Из 69 получателей категории "Молодые семьи" субсидии использовали 67 семей, еще две семьи подбирают наиболее подходящие варианты жилья.
Категория многодетных семей в этом году насчитывает 27 получателей. Из них 26 сертификатов на общую площадь 2,2 тысячи квадратных метров уже реализовано.
На поддержку жилищного строительства нацелены две программы. По республиканской программе "Обустройство земельных участков для многодетных семей" (строительство дорог и сетей водоснабжения) в работе остается последний объект программы в Тукаевском районе. Выполнение составляет 92%.
 
