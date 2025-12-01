План по вводу жилья на 2025 год в Татарстане выполнили на 97 процентов

КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. План по вводу жилья в Татарстане на 2025 год выполнен на 97%, введено более 3,1 миллиона квадратных метров, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел в правительстве совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами республики. О ходе жилищного строительства доложил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

"По словам министра, в республике построено 3,156 миллиона квадратных метров жилья, тем самым годовой план выполнен на 97%", - говорится в сообщении.

В частности, по линии коммерческого строительства сданы 42% от запланированного объема - это 89 многоквартирных домов суммарной площадью 707 тысяч квадратных метров. По программе социальной ипотеки выполнение плана достигло 93%. Из 35 домов готовы 20 общей площадью более 150 тысяч квадратных метров, в том числе девять домов в Казани , пять - в Набережных Челнах , по два дома в Бугульминском, Высокогорском и Сабинском районах . Что касается индивидуального жилищного строительства, к данному моменту сданы более 17 тысяч домов площадью около 2,3 миллиона квадратных метров.

Айзатуллин также доложил о реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Заключено пять государственных контрактов на приобретению 443 помещений из 450 жилых помещений, предназначенных для детей-сирот. По оставшимся семи помещениям заключение государственного контракта запланировано до 8 декабря текущего года.

Из 69 получателей категории "Молодые семьи" субсидии использовали 67 семей, еще две семьи подбирают наиболее подходящие варианты жилья.

Категория многодетных семей в этом году насчитывает 27 получателей. Из них 26 сертификатов на общую площадь 2,2 тысячи квадратных метров уже реализовано.