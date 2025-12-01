Сейсмологи рассказали о сильном землетрясении в Якутии в ноябре

"Эпицентр находился на глубине 10 километров. Энергетический класс по Раутиан составил 13. По шкале MSK-64 интенсивность землетрясения оценили в 6-7 баллов, а магнитуду - в 5. Этот район очень активный. Там мы наблюдали катастрофические землетрясения… зона очень активная… В Белой горе находится наша станция. Четвертого ноября, можно сказать, было последнее сильное землетрясение этого года. А 29 ноября в Абыйском районе, в среднем течении реки Селенях могу случиться афтершок, то есть происходит ослабление. Интенсивность по шкале MSK-64 составляла 3-4 балла. Жители, думаю, не почувствовали... Далековато все было. Оно находится на маленькой глубине - 10-30 метров", - рассказал Шибаев.