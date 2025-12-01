Рейтинг@Mail.ru
Сейсмологи рассказали о сильном землетрясении в Якутии в ноябре - РИА Новости, 01.12.2025
11:23 01.12.2025
Сейсмологи рассказали о сильном землетрясении в Якутии в ноябре
Сейсмологи рассказали о сильном землетрясении в Якутии в ноябре
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
Российская академия наук, Происшествия
ЯКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Сейсмологи Якутии в ноябре зафиксировали сильное землетрясение в Абыйском районе, интенсивность первых подземных толчков 5 ноября составила 6-7 баллов, 29 ноября произошел афтершок силой 3-4 балла, жители не почувствовали сейсмологическую активность, так как эпицентры находились далеко от населенных пунктов, сообщил РИА Новости директор Якутского филиала Геофизической службы РАН Сергей Шибаев.
По словам руководителя филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук", пятого ноября ранним утром в Абыйском районе, который находится в арктической зоне Якутии, произошли сильные подземные толчки в горной местности, в 90 километрах от населенного пункта Куберганя.
"Эпицентр находился на глубине 10 километров. Энергетический класс по Раутиан составил 13. По шкале MSK-64 интенсивность землетрясения оценили в 6-7 баллов, а магнитуду - в 5. Этот район очень активный. Там мы наблюдали катастрофические землетрясения… зона очень активная… В Белой горе находится наша станция. Четвертого ноября, можно сказать, было последнее сильное землетрясение этого года. А 29 ноября в Абыйском районе, в среднем течении реки Селенях могу случиться афтершок, то есть происходит ослабление. Интенсивность по шкале MSK-64 составляла 3-4 балла. Жители, думаю, не почувствовали... Далековато все было. Оно находится на маленькой глубине - 10-30 метров", - рассказал Шибаев.
Он отметил, что в Абыйском районе Якутии на границе в середине реки Селенях "постоянно потряхивает", но не вся информация попадает в СМИ.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами
