Опрос показал рост доверия японцев к правительству Такаити - РИА Новости, 01.12.2025
05:07 01.12.2025
Опрос показал рост доверия японцев к правительству Такаити
Опрос показал рост доверия японцев к правительству Такаити - РИА Новости, 01.12.2025
Опрос показал рост доверия японцев к правительству Такаити
Рейтинг правительства Японии во главе с Санаэ Такаити продолжает расти и достиг 75%, свидетельствуют данные совместного опроса деловой газеты "Никкэй" и... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
япония
великобритания
санаэ такаити
синдзо абэ
япония
великобритания
в мире, япония, великобритания, санаэ такаити, синдзо абэ
В мире, Япония, Великобритания, Санаэ Такаити, Синдзо Абэ
Опрос показал рост доверия японцев к правительству Такаити

"Никкэй": рейтинг правительства Такаити в Японии достиг 75%

© AP Photo / Eugene HoshikoСанаэ Такаити
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии во главе с Санаэ Такаити продолжает расти и достиг 75%, свидетельствуют данные совместного опроса деловой газеты "Никкэй" и телекомпании TV TokyoCorporation.
По сравнению с предыдущим октябрьским опросом рейтинг правительства вырос на 1 процентный пункт до 75%. Число тех, кто не доверяет правительству, сократилось на 1 процентный пункт и сейчас составляет 18%.
28 ноября, 03:36
Политический курс премьера Японии опасен для страны, заявил эксперт
28 ноября, 03:36
Большинство респондентов – 55% - при множественных вариантах ответов основной задачей правительства считают меры по сдерживанию роста цен, 32% - экономический рост, внешнюю политику и безопасность – 31% и лишь затем пенсии и найм – по 26%.
Почти две трети опрошенных считают, что провозглашенная Такаити "ответственная и активная финансовая политика" окажет положительное влияние на японскую экономику. Так полагают 69%, с этим не согласны 15%.
Такаити стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Японии. Она придерживается правых взглядов. Входила в правительство покойного экс-премьера Синдзо Абэ, начиная с его первого срока в 2006 году. Он называл ее "звездой консерваторов". Сама Такаити свой идеал политика видит в Маргарет Тетчер – "железной леди" Великобритании.
Опрос проводился 28-30 ноября среди 1006 человек старше 18 лет по телефону. Погрешность не сообщается.
27 ноября, 16:18
В МИД призвали Японию прекратить пересмотр антиядерных обязательств
27 ноября, 16:18
 
В миреЯпонияВеликобританияСанаэ ТакаитиСиндзо Абэ
 
 
