Опрос показал рост доверия японцев к правительству Такаити

ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии во главе с Санаэ Такаити продолжает расти и достиг 75%, свидетельствуют данные совместного опроса деловой газеты " Рейтинг правительства Японии во главе с Санаэ Такаити продолжает расти и достиг 75%, свидетельствуют данные совместного опроса деловой газеты " Никкэй " и телекомпании TV TokyoCorporation.

По сравнению с предыдущим октябрьским опросом рейтинг правительства вырос на 1 процентный пункт до 75%. Число тех, кто не доверяет правительству, сократилось на 1 процентный пункт и сейчас составляет 18%.

Большинство респондентов – 55% - при множественных вариантах ответов основной задачей правительства считают меры по сдерживанию роста цен, 32% - экономический рост, внешнюю политику и безопасность – 31% и лишь затем пенсии и найм – по 26%.

Почти две трети опрошенных считают, что провозглашенная Такаити "ответственная и активная финансовая политика" окажет положительное влияние на японскую экономику. Так полагают 69%, с этим не согласны 15%.

Такаити стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Японии . Она придерживается правых взглядов. Входила в правительство покойного экс-премьера Синдзо Абэ , начиная с его первого срока в 2006 году. Он называл ее "звездой консерваторов". Сама Такаити свой идеал политика видит в Маргарет Тетчер – "железной леди" Великобритании