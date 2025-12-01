Рейтинг@Mail.ru
Во Владимире будут судить мужчину, выращивавшего "грибы от депрессии" - РИА Новости, 01.12.2025
14:40 01.12.2025
Во Владимире будут судить мужчину, выращивавшего "грибы от депрессии"
Во Владимире будут судить мужчину, выращивавшего "грибы от депрессии"
Житель Владимира, который выращивал дома галлюциногенные грибы, чтобы побороть депрессию, предстанет перед судом, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 01.12.2025
Во Владимире будут судить мужчину, выращивавшего "грибы от депрессии"

Житель Владимира выращивал дома галлюциногенные грибы
© Фото : Прокуратура Владимирской области/Telegram
Житель Владимира выращивал дома галлюциногенные грибы
РЯЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Житель Владимира, который выращивал дома галлюциногенные грибы, чтобы побороть депрессию, предстанет перед судом, сообщила прокуратура региона.
"Во Владимире прокурор отправил на скамью подсудимых местного жителя, пытавшегося вылечить депрессию приёмом псилоцибиновых грибов", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Грибы - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Юрист перечислила виды грибов, за которые можно сесть в тюрьму
29 августа, 01:49
Уточняется, что 27-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (культивирование наркосодержащих растений в крупном размере). Установлено, что он являлся потребителем наркотических средств, затем столкнулся с депрессией, с которой пытался справиться, обратившись к психологу.
"Однако, не получив устойчивого результата от медиков, молодой человек решил бороться со своим нестабильным эмоциональным состоянием самостоятельно. Вспомнив былой опыт, обвиняемый принял решение вернуть себе радость к жизни с помощью употребления псилоцибиновых грибов. Понимая, что данные грибы запрещены к свободному обороту на территории России, злоумышленник пришел к выводу об их возможной культивации в своей квартире", - отмечает прокуратура.
По данным ведомства, спустя три месяца незаконного хобби у обвиняемого выросло не менее 51 плодового тела грибов, содержащих в своем составе наркотическое средство псилоцин, о чем стало известно сотрудникам полиции.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
Дача - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче
5 июня, 02:15
 
