Косачев напомнил о разворованных на Украине деньгах французских избирателей
в мире, франция, украина, европа, эммануэль макрон, константин косачев, владимир зеленский, евросоюз, нато, совет федерации рф
Косачев напомнил о разворованных на Украине деньгах французских избирателей
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который считает, что это не роль ЕС - давать оценки коррупционному скандалу на Украине, следует помнить, что там разворовывали деньги французских избирателей, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Макрон
заявил в понедельник, что роль ЕС
не заключается в том, чтобы "поучать" Украину
в вопросе борьбы с коррупцией на фоне скандала с отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака
, поскольку и в Европе
такие скандалы возможны.
«
"Разобраться с европейскими вливаниями в Украину - прямая ответственность Макрона и иже с ним. Потому что в этих вливаниях европейские, а не украинские и тем более не российские деньги. Там деньги французские и союзников. То есть деньги граждан Франции и граждан прочих стран Евросоюза и НАТО", - отметил Косачев в своем Telegram-канале.
Он также полагает, что "Макрону отмываться от поддержки украинской коррупции, где украли деньги его французских избирателей, совершенно точно придется".
Политик добавил, что уроки о коррупции, о демократии и о свободе, равенстве, братстве и Франция, и ее приспешники по Евросоюзу и НАТО "дают, не поперхнувшись, по любому поводу всем".