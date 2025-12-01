Рейтинг@Mail.ru
Косачев напомнил о разворованных на Украине деньгах французских избирателей - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ukraina-2059060221.html
Косачев напомнил о разворованных на Украине деньгах французских избирателей
Косачев напомнил о разворованных на Украине деньгах французских избирателей - РИА Новости, 01.12.2025
Косачев напомнил о разворованных на Украине деньгах французских избирателей
Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который считает, что это не роль ЕС - давать оценки коррупционному скандалу на Украине, следует помнить, что там... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:31:00+03:00
2025-12-01T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
европа
эммануэль макрон
константин косачев
владимир зеленский
франция
украина
европа
в мире, франция, украина, европа, эммануэль макрон, константин косачев, владимир зеленский, евросоюз, нато, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Совет Федерации РФ
Косачев напомнил о разворованных на Украине деньгах французских избирателей

Косачев: Макрону точно придется отмываться от поддержки украинской коррупции

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который считает, что это не роль ЕС - давать оценки коррупционному скандалу на Украине, следует помнить, что там разворовывали деньги французских избирателей, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Макрон заявил в понедельник, что роль ЕС не заключается в том, чтобы "поучать" Украину в вопросе борьбы с коррупцией на фоне скандала с отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, поскольку и в Европе такие скандалы возможны.
«

"Разобраться с европейскими вливаниями в Украину - прямая ответственность Макрона и иже с ним. Потому что в этих вливаниях европейские, а не украинские и тем более не российские деньги. Там деньги французские и союзников. То есть деньги граждан Франции и граждан прочих стран Евросоюза и НАТО", - отметил Косачев в своем Telegram-канале.

Он также полагает, что "Макрону отмываться от поддержки украинской коррупции, где украли деньги его французских избирателей, совершенно точно придется".
Политик добавил, что уроки о коррупции, о демократии и о свободе, равенстве, братстве и Франция, и ее приспешники по Евросоюзу и НАТО "дают, не поперхнувшись, по любому поводу всем".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Франция назвала условие, при котором ЕС продолжит помогать Украине
16 ноября, 17:12
 
